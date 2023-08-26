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Rakibi Haaland

Icardi, topla buluşma oranına göre Norveçli yıldızın ardından en fazla gol atan ikinci forvet konumunda...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50
Rakibi Haaland

Mauro İcardi, Galatasaray forması altında attığı gollerle taraftarların gönlünde taht kurarken Avrupa'da adından söz ettiriyor. Avrupa'nın 5 büyük liginde topla buluşma oranına göre atılan gol sayısında Arjantinli futbolcu, Erling Haaland'dan sonra en fazla gol atan ikinci forvet oyuncusu oldu. İcardi, Galatasaray ile lig ve Avrupa arenasında 630 kez topla buluştu, 26 gol attı. Bu Icardi'nin 24.2 topla buluşmada bir gol attığı anlamını taşıyor. Listede 1 numara ise 23.6'lık bir oran ile Haaland... Öte yandan son olarak Molde ağlarına yolladığı klas golle gündeme gelirken Sky Sports muhabiri John Chatting, "Galatasaray, İcardi'yi sadece 10 milyon euro'ya aldı. Liverpool ve Manchester United nasıl böyle bir transferi kaçırır akıl alır gibi değil" yorumu yaptı.

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