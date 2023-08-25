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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Amine Benfriha hamlesi! Menajerleri İstanbul'a geldi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Fransız basını, sarı-kırmızılıların Belçika ekibi Standard Liege'de forma giyen 17 yaşındaki futbolcu Amine Benfriha'ya talip olduğunu yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 18:32 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 18:35
Mert Kılıç
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Amine Benfriha hamlesi! Menajerleri İstanbul'a geldi

Lig ve Avrupa'daki serüvenine başlayan son şampiyon Galatasaray'da yüzler gülüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Amine Benfriha hamlesi! Menajerleri İstanbul'a geldi

Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde'ye konuk oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Amine Benfriha hamlesi! Menajerleri İstanbul'a geldi

Cimbom rakibini uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 yenerek gruplara kalma yolunda büyük bir avantaj sağladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Amine Benfriha hamlesi! Menajerleri İstanbul'a geldi

Salı günü taraftarı önünde Norveç ekibiyle oynayacağı rövanş maçını kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi amaçlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Amine Benfriha hamlesi! Menajerleri İstanbul'a geldi

Kadrosuna kattığı pek çok dünya yıldızıyla büyük yankı uyandıran sarı-kırmızılılardan sürpriz bir hamle geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Amine Benfriha hamlesi! Menajerleri İstanbul'a geldi

GALATASARAY'A 17'LİK GOLCÜ: AMINE BENFRIHA

Fransız basını, Galatasaray'ın Standard Liege forması giyen 17 yaşındaki forvet Amine Benfriha'yı transfer etmek istediğini yazdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Amine Benfriha hamlesi! Menajerleri İstanbul'a geldi

MENAJERLERİ İSTANBUL'DA

Footmercato'da yer alan habere göre; Benfriha'nın menajerleri Galatasaraylı yetkililerle görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Amine Benfriha hamlesi! Menajerleri İstanbul'a geldi

Haberde Galatasaray'ın genç golcüyü transfer ettikten sonra gelişimi için başka bir takıma kiralayacağı ve önümüzdeki yıllarda A takıma monte edeceği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Amine Benfriha hamlesi! Menajerleri İstanbul'a geldi

AMINE BENFRIHA KİMDİR?

Amine Benfriha, 22 Aralık 2005 tarihinde Belçika'da doğdu.

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