TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Amine Benfriha hamlesi! Menajerleri İstanbul'a geldi

Lig ve Avrupa'daki serüvenine başlayan son şampiyon Galatasaray'da yüzler gülüyor.
Lig ve Avrupa'daki serüvenine başlayan son şampiyon Galatasaray'da yüzler gülüyor.
Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde'ye konuk oldu.
Cimbom rakibini uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 yenerek gruplara kalma yolunda büyük bir avantaj sağladı.
Salı günü taraftarı önünde Norveç ekibiyle oynayacağı rövanş maçını kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi amaçlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.
Kadrosuna kattığı pek çok dünya yıldızıyla büyük yankı uyandıran sarı-kırmızılılardan sürpriz bir hamle geldi.
GALATASARAY'A 17'LİK GOLCÜ: AMINE BENFRIHA
Fransız basını, Galatasaray'ın Standard Liege forması giyen 17 yaşındaki forvet Amine Benfriha'yı transfer etmek istediğini yazdı.
MENAJERLERİ İSTANBUL'DA
Footmercato'da yer alan habere göre; Benfriha'nın menajerleri Galatasaraylı yetkililerle görüşmek üzere İstanbul'a geldi.
Haberde Galatasaray'ın genç golcüyü transfer ettikten sonra gelişimi için başka bir takıma kiralayacağı ve önümüzdeki yıllarda A takıma monte edeceği aktarıldı.
AMINE BENFRIHA KİMDİR?
Amine Benfriha, 22 Aralık 2005 tarihinde Belçika'da doğdu.
Futbola KV Mechelen altyapısında başlayan 17 yaşındaki santrfor daha sonra Standard Liege altyapısında transfer oldu.
Genç oyuncu sezon başında Belçika 2. Ligi'nde mücadele deden Standard de Liege 16 takımına gönderildi.
Bu sezon 2 maça çıkan Amine Benfriha, gol ve asist katkısı üretemedi.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Benfriha'nın kulüp taraflı bir sene daha opsiyonu bulunuyor.