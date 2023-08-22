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Sacha Boey zammı kaptı

Galatasaray bu sezona da süper bir giriş yapan Sacha Boey için transfer dönemi biter bitmez düğmeye basacak. Fransız yıldız, 480 bin euro garanti ücreti ile A Takım'da en az kazanan yabancı durumunda. Premier Lig'den gelen teklifler yeterli bulunmadı ve 2000 doğumlu Fransız sağ bekin sözleşmesine zam yapılması kararı alındı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 06:50
Sacha Boey zammı kaptı
Galatasaray bu sezona da süper bir giriş yapan Sacha Boey için transfer dönemi biter bitmez düğmeye basacak. Fransız yıldız, 480 bin euro garanti ücreti ile A Takım'da en az kazanan yabancı durumunda. Premier Lig'den gelen teklifler yeterli bulunmadı ve 2000 doğumlu Fransız sağ bekin sözleşmesine zam yapılması kararı alındı.
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