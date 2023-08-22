Sacha Boey zammı kaptı

Galatasaray bu sezona da süper bir giriş yapan Sacha Boey için transfer dönemi biter bitmez düğmeye basacak. Fransız yıldız, 480 bin euro garanti ücreti ile A Takım'da en az kazanan yabancı durumunda. Premier Lig'den gelen teklifler yeterli bulunmadı ve 2000 doğumlu Fransız sağ bekin sözleşmesine zam yapılması kararı alındı.
Galatasaray bu sezona da süper bir giriş yapan Sacha Boey için transfer dönemi biter bitmez düğmeye basacak. Fransız yıldız, 480 bin euro garanti ücreti ile A Takım'da en az kazanan yabancı durumunda. Premier Lig'den gelen teklifler yeterli bulunmadı ve 2000 doğumlu Fransız sağ bekin sözleşmesine zam yapılması kararı alındı.