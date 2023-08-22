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GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Falcao'yu solladı! Büyük fark

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sarı-kırmızılılara büyük umutlarla gelen ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bekleneni veremeyen Radamel Falcao'ya forma satışında büyük fark attı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 12:15
GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Falcao'yu solladı! Büyük fark

Kamp dönemi geçirmemesine rağmen 210 dakikaya 3 gol sığdıran, Şampiyonlar Ligi Play-Off bileti ve Trabzonspor derbilerini kazandıran Mauro Icardi, kulübün kasasına da büyük fayda sağlıyor. Arjantinli golcü, sadece bir yılda Radamel Falcao'nun 'forma ve tişört satış rekoru'nu altüst etti.

Akşam'ın derlediği haberde Tangocu, forma ve tişört satışında Radamel Falcao'ya ait olan iki yıllık rekorun sadece bir yılda yüzde 85 üzerine çıktı. Sadece tişört satışında da bir yıla rağmen iki yıllık toplam satışın kıl payıyla üstüne çıktı. Suudi Arabistan'dan sezonluk 30 milyon euro civarında bir teklif alan süper golcü, yeniden Galatasaray'ı seçerek Sarı-Kırmızılı taraftarların kalbini fethetti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek statta düzenlenen imza töreninde sponsor desteğiyle birlikte Icardi'nin maaşının 10 milyon euro geldiğini söylemişti. Bu ücretin 6 milyon euroluk kısmını Sarı-Kırmızılı kulüp ödüyor. Geri kalanı ise Galatasaraylı sponsorlar karşılıyor...

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