Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik! Diğer kulüplere de çağrı yaptı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinin yaraları sarılıyor. Bu kapsamda hem kentsel dönüşüm hem de afet konutları yapım süreçleri devam ediyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Başkan Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen programa depremzedeler için 250 konutluk yardım yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de katıldı.

"HAYIRDA YARIŞ BU"

Başkan Erdoğan, Özbek'i bu konuda tebrik ederken diğer kulüplere de çağrıda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın sözleri şu şekilde;

"Galatasaray Kulübü'nü bu ilk 250 konut adımı için tebrik ediyorum. Tabi Kayseri'yi bir tarafa koymak olmaz. Kayseri bakalım kaç konutla bu işe katılacak? Trabzon, Beşiktaş, Fenerbahçe…

Onları da bekliyoruz. Hayırda yarış bu. Başka bir şey değil. Bu kadar tribünlerden paralar geliyor. Öyle ise bunların bir kısmını ne yapalım? Buralara aktaralım. Kazalardan belalardan kurtulmak için bu bire bir ilaç..."