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Joao Henriques: Galatasaray’a karşı kazanmak için mükemmel olmamız bile yetmeyebilir!

Olimpija Ljubljana Teknik Direktörü Joao Henriques, Galatasaray ile karşılaşacakları UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçından önce düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 21:54 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 21:54
Joao Henriques: Galatasaray’a karşı kazanmak için mükemmel olmamız bile yetmeyebilir!

Olimpija Ljubljana Teknik Direktörü Joao Henriques, Galatasaray ile karşılaşacakları UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçından önce düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ile oynayacakları mücadeleyi değerlendiren Joao Henriques, "Biz her zaman her takıma karşı kazanmak istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz, evimizde veya dışarıda, nerede oynarsak oynayalım. Galatasaray'a karşı kazanmak için mükemmel olmamız bile yetmeyebilir, ama tur atlamak için iki maçımız var ve çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

"BURADA OLMAMIZ GEREKTİĞİNİ GÖSTERMELİYİZ"

Sahada her şeyin olabileceğini ifade eden Henriques, "Bu Şampiyonlar Ligi karşılaşması ve biz burada olmayı hakkettiğimizi göstermek zorundayız. Ama sahada her şey olabilir, biz her şeye hazırız. Kolektif olarak başarılıyız ve hep ilerlemek için gayret sarf edeceğiz" şeklinde konuştu.

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