Galatasaray 600 konteyneri depremzedelere teslim etti

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından bölgede yaşayan vatandaşların barınma ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile yönetim kurulu üyeleri, Kahramanmaraş'ta bir dizi ziyarette bulundu. Özbek ve beraberindeke heyet ilk olarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile bir araya geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'i ziyeret etti. Galatasaray Spor Kulübü ve Nef Vakfı tarafından yaptırılan, 3 bin kişinin yaşadığı 600 konteynerdan oluşan AFAD Yaşam Alanı'nı ziyaret eden Dursun Özbek, depremzede vatandaşlarla uzun süre sohbet edip çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Özbek ayrıca, Kahramanmaraş'a 100 kalıcı konut ve Kahramanmaraş İstiklalspor ile hazırlık maçı yapacaklarının sözünü verdi.

DURSUN ÖZBEK: KAHRAMANMARAŞ'A 100 KALICI KONUT YAPACAĞIZ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ilk olarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü ziyaret etti. Ziyarette Özbek, Başkan Güngör'e üzerinde isminin yazılı olduğu Galatasaray forması ile tavla ve atkı hediye etti. Özbek, deprem felaketinin çok büyük olduğunu, devletin uzun vadede bunun altında kalkabileceğini ancak çok kısa bir sürede bunun zor olduğunu, o nedenle de herkesin elinden geleni yapması gerektiğini söyledi. Bu nedenle depremin ilk gününden itibaren Galatasaray Kulübü olarak yaraların sarılması gayretinde olduklarını, Kahramanmaraş'a 100 kalıcı konut yapacaklarını ifade eden Özbek, şunları söyledi: "Yaraların sarılması için elimizden gelen her şeyi yapmak üzere sayın başkanıma da o zaman söz vermiştim. Bugünkü ziyaretimizin sebebi hem tekrar bölgeyi görmek, insanlarla buluşmak. Biraz evvel çarşıdaydık, muazzam bir sevgi seli vardı. Fenerlisi de, Beşiktaşlısı da geliyor, 'Başkanım hoş geldin' diyor. Onlara sarılmak, onların elini tutmak, onlara dokunmak benim ve kulübüm için çok önemliydi. Ayrıca biz bölgeyi ziyaretimizde sayın başkanımıza da, sayın bakana da bazı sözler vermiştik. Burada birçok vatandaş konaklama imkanını kaybetmişti. Onlara söz verdiğimiz ilk konteyner kenti bugün sayın valiliğe teslim edeceğiz, orada hayat başladı. İkinci yapmak istediğimiz kalıcı konut projemiz de var. Kalıcı konut projesi için Sayın Bakan Özhaseki ile görüştüm, destek istedik. Şu manada, ihalelerin yapılması ama ödemelerin Galatasaray Spor Kulübü tarafından yapılacağı konusunda bir mutabakatımız var. Sayın Başkana da 'Elini çabuk tut, sayın bakanla da görüş, önce bu bölgeden başlayabiliriz' dedim."

"KULÜPLER OLARAK HAYIRDA DA YARIŞALIM"

Özbekistan'dan göç eden bir ailenin çocuğu olduğunu ve ailenin ilk olarak Kahramanmaraş'a gelip burada bir müddet konakladığı ifade eden Özbek, şöyle devam etti: "Dolayısıyla burada böyle bir hatıramız da var. Büyük bir ihtimalle akrabalarım da var burada. Depreme olan ilginin zayıflamaması lazım. Depremin üzerinden 6 ay gibi zaman geçti, tespitim odur ki ilk günkü heyecanı yavaş yavaş kaybediyoruz. Ben buna üzülüyorum. Bu heyecanı kaybetmemeliyiz. O yüzden depremin ilk günleri söylediğim bir şey var, biz spor kulüpleri Türkiye'yi temsil ediyor, Türkiye demektir. Onlar, bu hayır manasında da, iyilik manasında da yarışması lazım. Yani, yeşil sahalardaki yarışımızı bu konuda da ortaya çıkaralım. Bu yarış nasıl oluyor? Diyoruz ki 1 puan, 2 puan önüne geçelim şampiyon olalım. Galatasaray'ın amacı, iyilikte de, bu konudaki hassasiyeti itibarıyla şampiyon olmak. Yani sahada yarışıyoruz, asıl burada da yarışmamız lazım. Hayırda da, iyilikte de yarışalım ve Galatasaray şu anda her yerde olduğu gibi şampiyonluğun en büyük adayı, burada da şampiyonluğun en büyük adayıyız biz."