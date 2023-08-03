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Mertens söktü aldı

Sarı-kırmızılı ekip, Zalgiris’i tek golle geçti ve Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turuna adını yazdırdı. Yeni rakip Ljubljana.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
Mertens söktü aldı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında konuk ettiği Zalgiris'i 1-0 yenerek tur atladı. Rams Park'ta oynanan maçın ilk yarım saatlik bölümü hafif tempoda geçti. Sıcak ve nemli havanın etkili olduğu müsabakada Dries Mertens'in attığı golle öne geçti. Belçikalı yıldız, Kerem'in sağdan kullandığı korner atışını yarım vole ile direkt ağlara yolladı ve muhteşem golle gözlerimizin pasını sildi. Düşük tempoda geçen ikinci yarıda takımlar pozisyon üretmekte zorlandı.

İLK MAÇ HAFTAYA SLOVENYA'DA

Zalgıris, Oyewusi ile karşı karşıya pozisyondan yararlanamazken 90 dakika 1-0 sona erdi. 3. eleme turuna adını yazdıran Galatasaray, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile eşleşti. İlk maça 9 Ağustos'ta deplasmanda çıkacak, rövanş maçı ise 15 Ağustos'ta... Galatasaray, play-off turuna kalırsa Antwerp veya Rakow-Aris Limasol, Slovan Bratislava-Maccabi Haifa, Klaksvik–Molde eşleşmesinden çıkacak bir takımla eşleşecek.

BAKAMBU BAŞLADI

Galatasaray'ın yeni transferi Cedric Bakambu, ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı terletti. Maça yedekler arasında başlayan Kongolu forvet, 79. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu. Geçen hafta kadroya katılan 32 yaşındaki santrfor, ilk kez bir müsabakada sarı-kırmızılı formayı giymiş oldu.

ZANIOLO TRİBÜNDE

Nicolo Zaniolo, Zalgiris'le oynanan mücadelede kadroya alınmadı. 24 yaşındaki oyuncunun, önceki akşam yapılan taktik antrenman sırasında ağrı hissettiği bu sebeple karşılaşmada yer almadığı öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk'un herhangi bir sakatlık ihtimaline karşılık oyuncusunu riske etmek istemediği gelen haberler arasında yer aldı.

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