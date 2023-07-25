GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha hakkında bilinmeyen gerçek! Menajerliğini yapan abisi...

Yaşadıklarını anlatan Zaha, "Kulüp bana hiçbir şekilde yol göstermedi. Bu durumla nasıl baş etmem gerektiğini bilemiyordum. Ben de bu dedikoduyu sosyal medya hesabımdan yalanlama yolunu seçtim. Daha sonra bunu yaptığım için kulüp yönetimi tarafından eleştirildim. Bu nedenle takımdan uzaklaştırıldım. Hala bu dedikoduya inananlar var. Üstelik Moyes'un kızıyla hiç tanışmamış olmama rağmen" ifadelerini kullandı.