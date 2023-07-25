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GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha hakkında bilinmeyen gerçek! Menajerliğini yapan abisi...

Son dakika Galatasaray haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği Wilfried Zaha ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Zorlu bir çocukluk geçiren Fildişili yıldızı hayat hikayesiyle ilgili çarpıcı gerçekler ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 12:51
GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha hakkında bilinmeyen gerçek! Menajerliğini yapan abisi...

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Galatasaray, bir dünya yıldızını daha takıma kazandırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha hakkında bilinmeyen gerçek! Menajerliğini yapan abisi...

Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de uzun süredir gündeminde olan Wilfried Zaha'yı renklerine bağladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha hakkında bilinmeyen gerçek! Menajerliğini yapan abisi...

Cimbom, Fildişili yıldızla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha hakkında bilinmeyen gerçek! Menajerliğini yapan abisi...

Hürriyet'in haberine göre; Wilfried Zaha'nın Galatasaray'a transferi büyük yankı uyandırırken, yıldız futbolcunun filmlere konu olacak bir hayat hikayesi olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha hakkında bilinmeyen gerçek! Menajerliğini yapan abisi...

Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha, 2013 yılının Ocak ayında 12 milyon Euro karşılığında Crystal Palace'tan Manchester United'a transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha hakkında bilinmeyen gerçek! Menajerliğini yapan abisi...

Efsane teknik direktör Alex Ferguson'un emekli olmadan önce kulübe son hediyesiydi. Henüz 19 yaşındaydı ve kendisinden Cristiano Ronaldo etkisi yaratması bekleniyordu. Ancak United ile sadece 4 maça çıkabildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha hakkında bilinmeyen gerçek! Menajerliğini yapan abisi...

Ada basınına göre teknik direktör David Moyes, Zaha'yı kızı Lauren ile birlikte yakaladı. Ve bu yaşananların ardından onu gözden çıkardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha hakkında bilinmeyen gerçek! Menajerliğini yapan abisi...

İDDİALARI YALANLADI

2020 yılında Rio Ferdinand'ın YouTube programına çıkan Zaha, "David Moyes'un kızıyla birlikte olduğum iddiası yüzünden takımdan gönderildim" itirafında bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha hakkında bilinmeyen gerçek! Menajerliğini yapan abisi...

Yaşadıklarını anlatan Zaha, "Kulüp bana hiçbir şekilde yol göstermedi. Bu durumla nasıl baş etmem gerektiğini bilemiyordum. Ben de bu dedikoduyu sosyal medya hesabımdan yalanlama yolunu seçtim. Daha sonra bunu yaptığım için kulüp yönetimi tarafından eleştirildim. Bu nedenle takımdan uzaklaştırıldım. Hala bu dedikoduya inananlar var. Üstelik Moyes'un kızıyla hiç tanışmamış olmama rağmen" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha hakkında bilinmeyen gerçek! Menajerliğini yapan abisi...

MENAJERLİĞİNİ YAPAN ABİSİ ÇETE LİDERİYDİ

8 kardeşinin en küçüğü olan Zaha'nın şimdilerde menajerliğini yapan ağabeyi Herve, DSN (Don't Say Nothing-Hiçbir şey söyleme) adlı bir çetenin generallerinden yani liderlerinden biriydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha hakkında bilinmeyen gerçek! Menajerliğini yapan abisi...

2007'den beri Londra'nın güneyindeki bıçaklı-silahlı saldırılardan ve soygunlardan sorumlu olan Herve, girdikleri bir çete savaşı sırasında Zaha'nın çocukluk arkadaşlarından birinin ölümüne sebep oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha hakkında bilinmeyen gerçek! Menajerliğini yapan abisi...

Defalarca hapse girse de Herve ya da sokakta bilinen adıyla Zeltor kefaletlerle ya da denetimli serbestlikle çıkmayı başardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha hakkında bilinmeyen gerçek! Menajerliğini yapan abisi...

Büyüdükten sonra da çevresine yardım eden Zaha çeteden çıkıp yeni bir sayfa açmak isteyenlere de destek olmasıyla biliniyor. Hatta Wilfried Zaha ve rapçi Stormzy, AFC Croydon'u satın almak için bir anlaşma imzaladılar.

GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha hakkında bilinmeyen gerçek! Menajerliğini yapan abisi...

Her ikisi de Güney Londra'da büyüyen ve İngiliz futbolunun 9. kademesinde yarışan kulübü satın alan ikili bu sayede Afrika'dan gelen gençleri futbola kazandırmayı planlıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha hakkında bilinmeyen gerçek! Menajerliğini yapan abisi...

Geçen yıl Stormzy, genç siyahların saha dışında rol almalarına yardımcı olarak spordaki çeşitliliği artırmak için ünlü bir spor giyim firmasıyla bir futbol programı başlatmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha hakkında bilinmeyen gerçek! Menajerliğini yapan abisi...

Zaha da kendi hayır kurumu ve bir akademi aracılığıyla bölgedeki topluluk projelerine uzun süreden beri destek veriyordu. Kariyeri boyunca maaşının en az yüzde 10'unu hayır kurumuna bağışlayan Zaha, kız kardeşinin kurduğu yetimhanenin yanı sıra Güney Londra'da kurduğu futbol akademisi ile gençlerin hayatına dokunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha hakkında bilinmeyen gerçek! Menajerliğini yapan abisi...

Ayrıca kurduğu Zaha Vakfı ile de Fildişi Sahili'ndeki bölgelerin ve toplulukların gelişimini teşvik etmeye ve geliştirmeye yardımcı oluyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha hakkında bilinmeyen gerçek! Menajerliğini yapan abisi...

İDOLÜ DIDIER DROGBA

Zaha için eski G.Saraylı Drogba ayrı bir yer tutuyor. Onu her zaman kendisine rol model alan Zaha, çocukken Chelsea maçlarını kaçırmadan izliyordu. Fildişi Sahilli vatandaşının ligde bu kadar hakimiyet kurabilmesi onda büyük bir hayranlık yarattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha hakkında bilinmeyen gerçek! Menajerliğini yapan abisi...

2017'de bir röportajda Drogba için "O, kelimenin tam anlamıyla bir canavardı. Savunmacılar onunla başa çıkamadı. Birini uzak tutarken aynı zamanda döner ve bir şekilde içeri kıvrılırdı. O farklı bir sınıftı" değerlendirmesinde bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha hakkında bilinmeyen gerçek! Menajerliğini yapan abisi...

The Mirror 2013'te yaptığı bir haberde Herve Zaha'nın liderlerinden biri olan DSN'nin Londra'daki çatışmalarda ölümcül sonuçları göze alan 400 çeteden biri olduğunun altını çizmişti. 60 kişiden olan ve sert bir çete tanımı yapılan DSN'nin ciddi suç ve şiddet olaylarına karıştığı belirtilmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha hakkında bilinmeyen gerçek! Menajerliğini yapan abisi...

Bunun yanı sıra çete üyelerinin uyuşturucu ticaretinin %16'sına, bıçaklamaların %20'sine, adam öldürmelerin %50'sine ve tecavüzlerin %14'üne karıştığı öne sürülmüştü.

GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha hakkında bilinmeyen gerçek! Menajerliğini yapan abisi...

BABASI SAYESİNDE FUTBOLA TUTUNDU

Ağabeyi Herve'nin aksine Wilfried Zaha babası sayesinde futbola tutundu. Onun yeteneğini fark eden babası çetelerden uzak kalıp futbol oynaması için 17 yaşına kadar akşam saat 18.00'den sonra dışarı çıkmasını yasakladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha hakkında bilinmeyen gerçek! Menajerliğini yapan abisi...

Zaha bu durumu şu sözlerle ifade etmişti: "Erken yaşlardan itibaren katı ebeveynlerim vardı. Şimdiye kadarki en erken sokağa çıkma yasağını yaşadım. Akşam 6 ve akşam 7'ydi. Ve ben 17 yaşındaydım. Herkes eğlenirken çok canımı yakıyordu ama ben daha büyük resme odaklandım. Annem ve babam bana öğüt veriyorlardı. Babam bunu ne kadar istediğimi biliyordu."

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