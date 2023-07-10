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GALATASARAY KISVARDA MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Kisvarda maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Galatasaray - Kisvarda maçı merakla bekleniyor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk maçında Merkür Stadyumu'da Kisvarsda ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Kisvarda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 15:50
GALATASARAY KISVARDA MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Kisvarda maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Galatasaray - Kisvarda maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Yeni sezonda 3 kulvarda mücadele edecek olan Aslan, Kisvarda ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Kisvarda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - KISVARDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Kisvarda maçı 10 Temmuz Pazartesi günü saat 20:30'da oynanacak. Müsabaka GS TV'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - KISVARDA MAÇINI CANLI İZLE

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