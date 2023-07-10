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Galatasaray 2-0 Kisvarda (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Galatasaray Avusturya kampındaki hazırlık maçında Macaristan ekibi Kisvarda ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar rakibini Barış Alper ve Sacha Boey'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 22:22 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 22:30
Galatasaray 2-0 Kisvarda (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Galatasaray Futbol Takımı, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Macaristan'ın Kisvarda ekibini 2-0 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, 7. dakikada 1-0 öne geçti. Emre Kılınç'ın ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda dar açıdan yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi.

Maçın ilk yarısında üstün bir performans sergileyen ve yakaladığı önemli birkaç pozisyondan yararlanamayan sarı-kırmızılı takım, soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Etkili mücadelesini maçın ikinci yarısına da taşıyan Galatasaray, rakip kalede üst üste tehlikeli ataklar oluşturdu. Sarı-kırmızılı takım, 68. dakikada Boey'in ceza sahası dışından çektiği şutta topu filelerle buluşturarak skoru 2-0 yaptı ve müsabaka bu sonuçla tamamlandı.

Galatasaray'ın kampında bulunan oyunculardan Fernando Muslera, Mathias Ross, Sergio Oliveira, Baran Demiroğlu, Hamza Akman, Metehan Baltacı ve Berk Balaban maç kadrosunda yer almadı.

BARIŞ ALPER YILMAZ'DAN ETKİLİ PERFORMANS

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un Kisvarda maçında hücumda görevlendirdiği Barış Alper Yılmaz etkili performansıyla dikkati çekti.

Karşılaşmada takımının ilk gölünü atan milli futbolcu, hücumdaki istekli ve başarılı mücadelesiyle beğeni topladı.

Barış Alper Yılmaz, 63. dakikada alkışlarla yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.

GURBETÇİ TARAFTARLARDAN DESTEK

Gurbetçi taraftarlar, Galatasaray'ın Kisvarda ile oynadığı hazırlık maçında tribündeki yerlerini aldı.

Avusturya ve çevre ülkelerde yaşayan sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka için Graz'a geldi. Merkür Arena'da kendilerine ayrılan tribünde maçı izleyen taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Galatasaray'ın hazırlık maçı programı;

FK AUSTRIA WIEN – GALATASARAY

Tarih: 14.07.2023

Maç Saati: 19.30 (CET)

Stadyum: Generali ArenaViyana

SK STURM GRAZ – GALATASARAY

Tarih: 18.07.2023

Maç Saati: 19.00 (CET)

Stadyum: Merkür Arena – Graz

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