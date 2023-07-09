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Cicaldau kiralanıyor

Büyük umutlarla transfer edilen Cicaldau'nun G.Saray defteri kapanıyor... Okan Buruk'un kamp kadrosuna almadığı Rumen oyuncunun temsilcisi Dragos Sirbu, sarı-kırmızılı kulüple görüşmek için İstanbul'a geldi. 26 yaşındaki oyuncu için gelen teklifleri iletecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 06:50
Cicaldau kiralanıyor

Büyük umutlarla transfer edilen Cicaldau'nun G.Saray defteri kapanıyor... Okan Buruk'un kamp kadrosuna almadığı Rumen oyuncunun temsilcisi Dragos Sirbu, sarı-kırmızılı kulüple görüşmek için İstanbul'a geldi. 26 yaşındaki oyuncu için gelen teklifleri iletecek.

Ayrılığına izin verilen Rumen oyuncuya ülkesinden ve Arabistan'dan teklifler olduğu öğrenildi. Cicaldau beklenen bonservis bedeli önerilmezse kiralık olarak gidecek. Aslan'ın 6.5 milyon euro'ya aldığı tecrübeli oyuncu geçen sezon Ittihad Kalba'da geçirmişti.

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