TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus o yıldızı gözüne kestirdi!

Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları sürüyor.
Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları sürüyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemelerden katılan sarı-kırmızılı ekip kadrosuna önemli takviyeler yapmak için girişimlerini hızlandırdı.
Cimbom, hücum hattını güçlendirmek istiyor.
Bu açıdan Aslan'ın ilk hedefi Mauro Icardi.
Icardi geride bıraktığımız sezonda ortaya koyduğu performansla Galatasaray taraftarlarını coşturmuştu.
Arjantinli yıldız ile İtalyan ekiplerinin yanı sıra Suudi Arabistan takımlarının da listesinde yer alıyor.
Takvim'in Arabistan basınından derlediği habere göre; Al-Hilal, takımdan ayrılan Nijeryalı Odoin Ighalo'nun yerine bir forvet almak için güçlü temaslar kuruyor.
Fenerbahçe'ye veda ederek Al Hilal'in yolunu tutan Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un Arjantinli golcüyü mutlaka kadrosunda görmek istediği ifade edildi.
Jesus'un listesinde Belçikalı Romelu Lukaku, Sırp yıldız Alexander Mitrovic gibi isimlerin de olduğu öne sürüldü.
Galatasaray formasıyla şampiyonluk yaşadığı sezonda Mauro Icardi, 26 maçta forma giymişti.
30 yaşındaki futbolcu bu mücadelelerde 23 gol, 8 asistlik performans ortaya koydu.
PSG ile Galatasaray arasındaki Mauro Icardi transferi için görüşmeler ise sürüyor.
Mauro Icardi'ye İtalya'dan Juventus ve Milan gibi takımlar da ilgi gösteriyor.
PSG, Icardi ile yollarını ayırmak istiyor.
Yıldız golcünün bonservis değeri 19 milyon euro olarak biliniyor.