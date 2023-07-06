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TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus o yıldızı gözüne kestirdi!

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'den ayrılan teknik direktör Jorge Jesus, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'le sözleşme imzalamıştı. Portekizli teknik adamın, Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray kadrosundan o ismi gözüne kestirdiği ifade edildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 14:11
TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus o yıldızı gözüne kestirdi!

Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus o yıldızı gözüne kestirdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemelerden katılan sarı-kırmızılı ekip kadrosuna önemli takviyeler yapmak için girişimlerini hızlandırdı.

TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus o yıldızı gözüne kestirdi!

Cimbom, hücum hattını güçlendirmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus o yıldızı gözüne kestirdi!

Bu açıdan Aslan'ın ilk hedefi Mauro Icardi.

TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus o yıldızı gözüne kestirdi!

Icardi geride bıraktığımız sezonda ortaya koyduğu performansla Galatasaray taraftarlarını coşturmuştu.

TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus o yıldızı gözüne kestirdi!

Arjantinli yıldız ile İtalyan ekiplerinin yanı sıra Suudi Arabistan takımlarının da listesinde yer alıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus o yıldızı gözüne kestirdi!

Takvim'in Arabistan basınından derlediği habere göre; Al-Hilal, takımdan ayrılan Nijeryalı Odoin Ighalo'nun yerine bir forvet almak için güçlü temaslar kuruyor.

TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus o yıldızı gözüne kestirdi!

Fenerbahçe'ye veda ederek Al Hilal'in yolunu tutan Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un Arjantinli golcüyü mutlaka kadrosunda görmek istediği ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus o yıldızı gözüne kestirdi!

Jesus'un listesinde Belçikalı Romelu Lukaku, Sırp yıldız Alexander Mitrovic gibi isimlerin de olduğu öne sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus o yıldızı gözüne kestirdi!

Galatasaray formasıyla şampiyonluk yaşadığı sezonda Mauro Icardi, 26 maçta forma giymişti.

TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus o yıldızı gözüne kestirdi!

30 yaşındaki futbolcu bu mücadelelerde 23 gol, 8 asistlik performans ortaya koydu.

TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus o yıldızı gözüne kestirdi!

PSG ile Galatasaray arasındaki Mauro Icardi transferi için görüşmeler ise sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus o yıldızı gözüne kestirdi!

Mauro Icardi'ye İtalya'dan Juventus ve Milan gibi takımlar da ilgi gösteriyor.

TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus o yıldızı gözüne kestirdi!

PSG, Icardi ile yollarını ayırmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus o yıldızı gözüne kestirdi!

Yıldız golcünün bonservis değeri 19 milyon euro olarak biliniyor.

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