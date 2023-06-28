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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalya'da kritik görüşme! Dursun Özbek ve Zaniolo...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'yla ilgili sıcak bir gelişme yaşanıyor. Başkan Dursun Özbek ile futbolcunun İtalya'da bir hafta önce yaptığı görüşmenin perde arkası ortaya çıktı. İşte görüşmenin detayları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 17:13
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalya'da kritik görüşme! Dursun Özbek ve Zaniolo...

Galatasaray'ın devre arasında Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo transferin gözdesi haline geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalya'da kritik görüşme! Dursun Özbek ve Zaniolo...

Performansı yükselişe geçen Zaniolo'ya yeniden İtalya Milli Takımı kapıları da açıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalya'da kritik görüşme! Dursun Özbek ve Zaniolo...

Zaniolo için transfer iddiaları gündemden düşmüyor...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalya'da kritik görüşme! Dursun Özbek ve Zaniolo...

Sabah'ın İtalyan gazetesi La Gazetta dello Sport'tan derlediği habere göre, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Zaniolo bir hafta önce bir araya gelmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalya'da kritik görüşme! Dursun Özbek ve Zaniolo...

İtalya'ya dönmek isteyen Zaniolo için ise Juventus iddiaları güçlü şekilde devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalya'da kritik görüşme! Dursun Özbek ve Zaniolo...

Haberin bir diğer detayı ise Özbek'in, Weston McKennie'yi almayı istediği belirtildi

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalya'da kritik görüşme! Dursun Özbek ve Zaniolo...

Yönetimin bu gelişme karşısında McKennie + paraya bu teklifi kabul edebileceği iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalya'da kritik görüşme! Dursun Özbek ve Zaniolo...

İtalyanlar ise McKennie + 7 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalya'da kritik görüşme! Dursun Özbek ve Zaniolo...

Galatasaray bu teklifi düşük buldu.

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