GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalya'da kritik görüşme! Dursun Özbek ve Zaniolo...

Galatasaray'ın devre arasında Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo transferin gözdesi haline geldi.
Galatasaray'ın devre arasında Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo transferin gözdesi haline geldi.
Performansı yükselişe geçen Zaniolo'ya yeniden İtalya Milli Takımı kapıları da açıldı.
Zaniolo için transfer iddiaları gündemden düşmüyor...
Sabah'ın İtalyan gazetesi La Gazetta dello Sport'tan derlediği habere göre, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Zaniolo bir hafta önce bir araya gelmişti.
İtalya'ya dönmek isteyen Zaniolo için ise Juventus iddiaları güçlü şekilde devam ediyor.
Haberin bir diğer detayı ise Özbek'in, Weston McKennie'yi almayı istediği belirtildi
Yönetimin bu gelişme karşısında McKennie + paraya bu teklifi kabul edebileceği iddia edildi.
İtalyanlar ise McKennie + 7 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.
Galatasaray bu teklifi düşük buldu.
Oyuncunun menajeri Vogirelli de tekliflerle ilgilenmeye devam ediyor.