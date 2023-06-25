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Galatasaray'da yeniden Alexis Sanchez harekatı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, eski gözdesi Şilili golcü Alexis Sanchez'i yeniden gündemine aldı. Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, geçen hafta oyuncunun menajeriyle görüştü. Tarafların ikinci bir görüşme daha gerçekleştirmesi bekleniyor. İşte detaylar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 06:50
Galatasaray'da yeniden Alexis Sanchez harekatı!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için kadrosunu iyice güçlendirmek istiyor.

Galatasaray'da yeniden Alexis Sanchez harekatı!

Sarı-kırmızılılar, eski gözdesi Alexis Sanchez için bir kez daha kolları sıvadı.

Galatasaray'da yeniden Alexis Sanchez harekatı!

Sezon başında da gündeme gelen Şilili yıldız, Marsilya'ya imza atmıştı.

Galatasaray'da yeniden Alexis Sanchez harekatı!

34 yaşındaki oyuncu, bu sezon Marsilya'da 44 maçta 18 gol attı, 3 de asist yaptı.

Galatasaray'da yeniden Alexis Sanchez harekatı!

Fransız ekibi, Sanchez'le sözleşme uzatmayı düşünmüyor.

Galatasaray'da yeniden Alexis Sanchez harekatı!

Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, oyuncunun menajeriyle geçen hafta temas kurdu.

Galatasaray'da yeniden Alexis Sanchez harekatı!

Timur ilk görüşmede Sanchez'in ücret beklentisini sordu.

Galatasaray'da yeniden Alexis Sanchez harekatı!

Görüşmenin ardından konuyla ilgili başkan Dursun Özbek'e bilgi verdi.

Galatasaray'da yeniden Alexis Sanchez harekatı!

Erden Timur, bayramdan sonra yıldız futbolcunun menajeriyle tekrar bir araya gelecek.

Galatasaray'da yeniden Alexis Sanchez harekatı!

Timur, görüşmede Sanchez için resmi teklif sunacak.

Galatasaray'da yeniden Alexis Sanchez harekatı!

ALEXIS SANCHEZ KİMDİR?
19 Aralık 1988 tarihinde Şili'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Cobreloa altyapısında başladı.

Galatasaray'da yeniden Alexis Sanchez harekatı!

Sırasıyla Udinese, Colo Colo, River Plate, Barcelona, Arsenal, Manchester United ve Inter formaları giydi.

Galatasaray'da yeniden Alexis Sanchez harekatı!

Sezon başında Inter'den, Fransız temsilcisi Olympique Marsilya'ya bedelsiz transfer oldu.

Galatasaray'da yeniden Alexis Sanchez harekatı!

1.69 cm boyundaki Sanchez, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

Galatasaray'da yeniden Alexis Sanchez harekatı!

Sol kanatta da görev yapabilen Şilili yıldız, milli takımı ile çıktığı 153 karşılaşmada 51 gole imzasını attı.

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