Galatasaray transferde büyük oynuyor! Dünya yıldızıyla görüşme gerçekleşti

Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alacak Galatasaray transferde büyük oynuyor...
Devler Ligi'nde başarı isteyen sarı-kırmızılılar, forvet bölgesi için Icardi ile görüşmelerine devam ediyor.
Orta saha için de sürpriz bir isme yöneldi.
Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alacak Galatasaray transferde büyük oynuyor...
Devler Ligi'nde başarı isteyen sarı-kırmızılılar, forvet bölgesi için Icardi ile görüşmelerine devam ediyor.
Orta saha için de sürpriz bir isme yöneldi.
O isim; Borussia Dortmund'un Türk asıllı Alman yıldızı Emre Can...
G.Saray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, önceki akşam İstanbul'da bir otelde 29 yaşındaki yıldızla ve menajeriyle bir toplantı gerçekleştirdi.
Alınan bilgilere göre; yapılan bu görüşmede taraflar büyük ölçüde anlaştı.
Kurban Bayramı'ndan sonra yeniden bir araya gelinecek ve diğer detaylar masaya yatırılacak.
7 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI
Emre Can ile prensipte el sıkışan sarı-kırmızılılar, Borussia Dortmund'la da görüşmelere önümüzdeki günlerde başlayacak.
Futbola Frankfurt altyapısında başlayan Emre Can, daha sonra Bayern Münih U17'ye geçti.
2012'de A takıma yükseldikten sonra 2013'te Bayer Leverkusen'e transfer oldu.
1 yıl sonra Liverpool'a giden yıldız oyuncu, 4 sezon İngiliz devinde oynadıktan sonra Juventus'un yolunu tuttu.
Emre Can, 2020'de ise Borussia Dortmund'a geldi ve sarı-siyahlılarla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Kontratı 2024'te biten 29 yaşındaki orta saha için Galatasaray'ın 7 milyon euro bonsevis teklif edeceği belirtildi.
Piyasa değeri 14 milyon euro olan Emre Can, geçen sezon Dortmund'da 38 maça çıktı.
Türk asıllı Alman futbolcu bu süreçte 3 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.