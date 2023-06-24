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Galatasaray transferde büyük oynuyor! Dünya yıldızıyla görüşme gerçekleşti

Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Yıldız transferlere imza atmak isteyen sarı kırmızılı yönetim Emre Can'a formayı giydirmek için kolları sıvadı. İşte sarı kırmıızlıların transfer için ödeyeceği rakam... | GS TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
Galatasaray transferde büyük oynuyor! Dünya yıldızıyla görüşme gerçekleşti

Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alacak Galatasaray transferde büyük oynuyor...

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Galatasaray transferde büyük oynuyor! Dünya yıldızıyla görüşme gerçekleşti

Devler Ligi'nde başarı isteyen sarı-kırmızılılar, forvet bölgesi için Icardi ile görüşmelerine devam ediyor.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Dünya yıldızıyla görüşme gerçekleşti

Orta saha için de sürpriz bir isme yöneldi.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Dünya yıldızıyla görüşme gerçekleşti

O isim; Borussia Dortmund'un Türk asıllı Alman yıldızı Emre Can...

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Dünya yıldızıyla görüşme gerçekleşti

G.Saray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, önceki akşam İstanbul'da bir otelde 29 yaşındaki yıldızla ve menajeriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Dünya yıldızıyla görüşme gerçekleşti

Alınan bilgilere göre; yapılan bu görüşmede taraflar büyük ölçüde anlaştı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Dünya yıldızıyla görüşme gerçekleşti

Kurban Bayramı'ndan sonra yeniden bir araya gelinecek ve diğer detaylar masaya yatırılacak.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Dünya yıldızıyla görüşme gerçekleşti

7 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI

Emre Can ile prensipte el sıkışan sarı-kırmızılılar, Borussia Dortmund'la da görüşmelere önümüzdeki günlerde başlayacak.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Dünya yıldızıyla görüşme gerçekleşti

Futbola Frankfurt altyapısında başlayan Emre Can, daha sonra Bayern Münih U17'ye geçti.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Dünya yıldızıyla görüşme gerçekleşti

2012'de A takıma yükseldikten sonra 2013'te Bayer Leverkusen'e transfer oldu.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Dünya yıldızıyla görüşme gerçekleşti

1 yıl sonra Liverpool'a giden yıldız oyuncu, 4 sezon İngiliz devinde oynadıktan sonra Juventus'un yolunu tuttu.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Dünya yıldızıyla görüşme gerçekleşti

Emre Can, 2020'de ise Borussia Dortmund'a geldi ve sarı-siyahlılarla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Dünya yıldızıyla görüşme gerçekleşti

Kontratı 2024'te biten 29 yaşındaki orta saha için Galatasaray'ın 7 milyon euro bonsevis teklif edeceği belirtildi.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Dünya yıldızıyla görüşme gerçekleşti

Piyasa değeri 14 milyon euro olan Emre Can, geçen sezon Dortmund'da 38 maça çıktı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Dünya yıldızıyla görüşme gerçekleşti

Türk asıllı Alman futbolcu bu süreçte 3 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

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