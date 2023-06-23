TRANSFER HABERİ: Galatasaray golcüsüne kavuşuyor! Icardi'nin yerine...

Transferde gaza basan Galatasaray yeni golcüsüne kavuşuyor.
Transferde gaza basan Galatasaray yeni golcüsüne kavuşuyor.
Sezonu şampiyon tamamlayan Cimbom'da gelecek sezonun kadrosu şekillenmeye başlıyor.
Sarı-kırmızılılarda takıma katılacak isimler kadar ayrılacak oyuncular da büyük önem taşıyor.
Veda edilecek futbolcuların son durumuna göre transfer operasyonu değişkenlik gösterecek.
Şimdiye kadar Emre Taşdemir, Mostafa Mohamed, Gomis, Okan Kocuk takımdan ayrıldı.
Kiralık sözleşmeleri sona eren Mauro Icardi, Rashica ve Adekugbe de ayrılan isimlerden oldu.
Galatasaray'ın birçok yıldızına Avrupa'nın önemli kulüpleri ilgi gösteriyor.
Sacha Boey, Victor Nelsson ve Zaniolo, transferin gözdesi konumunda bulunuyor.
Gelecek sezon Avrupa'da başarıyı ilk hedef olarak belirleyen Cimbom'da transfer girişimlerine hız verildi.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, eksik bölgeleri belirliyor.
Hummalı bir operasyon yürüten sarı-kırmızılılarda öncelik hücum hattına verildi.
Mauro Icardi'nin kiralık sözleşmesinin sona ermesi sonrası ağırlık Arjantinli futbolcuda.
Bonservisi PSG'de bulunan yıldız golcünün taliplerinin fazla olması Galatasaray'ın işini zorlaştırıyor.
Özellikle Arabistan'dan astronomik teklifler alan Icardi'nin son durumu belirsizliğini koruyor.
İşini sağlama almak isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar, golcü transferi için düğmeye bastı.
Kadrosunu yıldız bir isimle güçlendirmek isteyen Galatasaray, rotayı İtalya'ya çevirdi.
LUKA JOVIC CİMBOM'A!
FirenzeViola.it'in haberine göre; Galatasaray, Fiorentina'da forma giyen Luka Jovic'in peşine düştü.
Geçen yaz da Jovic'i isteyen sarı-kırmızılıların, yıldız golcü için yeniden harekete geçtiği iddia edildi.
MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLECEK!
Transferi bitirmek amaçlayan Galatasaray yönetiminin, 25 yaşındaki oyuncunun menajeri Ramadani ile temasa geçeceği kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon 50 resmi maçta forma giyen Jovic, 13 gol ve 5 asistlik katkı verdi.
Santrfor bölgesinde oynayan yıldız golcü, her iki ayağını da etkili kullanıyor.
Sırp futbolcu, ülkesinin milli takımında 30 karşılaşmada 10 gol kaydetti.
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.