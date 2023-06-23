Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray golcüsüne kavuşuyor! Icardi'nin yerine...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray golcüsüne kavuşuyor! Icardi'nin yerine...

Son dakika spor haberi: Transferde dünyaca ünlü yıldızları gündemine alan Galatasaray'da öncelik santrfor bölgesine verildi. Hücum hattını güçlendirmek için düğmeye basan sarı-kırmzılı kurmaylar, Mauro Icardi'nin alternatifleri üzerinde çalışmalar yapıyor. Rotayı İtalya'ya çeviren Cimbom, aradığı golcüyü buldu. Taraftarı heyecanlandıracak bir ismi kadrosuna katmayı amaçlayan yönetim, transferi bir an önce duyurmak istiyor. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 12:20
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Galatasaray golcüsüne kavuşuyor! Icardi'nin yerine...

Transferde gaza basan Galatasaray yeni golcüsüne kavuşuyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray golcüsüne kavuşuyor! Icardi'nin yerine...

Sezonu şampiyon tamamlayan Cimbom'da gelecek sezonun kadrosu şekillenmeye başlıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray golcüsüne kavuşuyor! Icardi'nin yerine...

Sarı-kırmızılılarda takıma katılacak isimler kadar ayrılacak oyuncular da büyük önem taşıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray golcüsüne kavuşuyor! Icardi'nin yerine...

Veda edilecek futbolcuların son durumuna göre transfer operasyonu değişkenlik gösterecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray golcüsüne kavuşuyor! Icardi'nin yerine...

Şimdiye kadar Emre Taşdemir, Mostafa Mohamed, Gomis, Okan Kocuk takımdan ayrıldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray golcüsüne kavuşuyor! Icardi'nin yerine...

Kiralık sözleşmeleri sona eren Mauro Icardi, Rashica ve Adekugbe de ayrılan isimlerden oldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray golcüsüne kavuşuyor! Icardi'nin yerine...

Galatasaray'ın birçok yıldızına Avrupa'nın önemli kulüpleri ilgi gösteriyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray golcüsüne kavuşuyor! Icardi'nin yerine...

Sacha Boey, Victor Nelsson ve Zaniolo, transferin gözdesi konumunda bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray golcüsüne kavuşuyor! Icardi'nin yerine...

Gelecek sezon Avrupa'da başarıyı ilk hedef olarak belirleyen Cimbom'da transfer girişimlerine hız verildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray golcüsüne kavuşuyor! Icardi'nin yerine...

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, eksik bölgeleri belirliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray golcüsüne kavuşuyor! Icardi'nin yerine...

Hummalı bir operasyon yürüten sarı-kırmızılılarda öncelik hücum hattına verildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray golcüsüne kavuşuyor! Icardi'nin yerine...

Mauro Icardi'nin kiralık sözleşmesinin sona ermesi sonrası ağırlık Arjantinli futbolcuda.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray golcüsüne kavuşuyor! Icardi'nin yerine...

Bonservisi PSG'de bulunan yıldız golcünün taliplerinin fazla olması Galatasaray'ın işini zorlaştırıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray golcüsüne kavuşuyor! Icardi'nin yerine...

Özellikle Arabistan'dan astronomik teklifler alan Icardi'nin son durumu belirsizliğini koruyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray golcüsüne kavuşuyor! Icardi'nin yerine...

İşini sağlama almak isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar, golcü transferi için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray golcüsüne kavuşuyor! Icardi'nin yerine...

Kadrosunu yıldız bir isimle güçlendirmek isteyen Galatasaray, rotayı İtalya'ya çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray golcüsüne kavuşuyor! Icardi'nin yerine...

LUKA JOVIC CİMBOM'A!
FirenzeViola.it'in haberine göre; Galatasaray, Fiorentina'da forma giyen Luka Jovic'in peşine düştü.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray golcüsüne kavuşuyor! Icardi'nin yerine...

Geçen yaz da Jovic'i isteyen sarı-kırmızılıların, yıldız golcü için yeniden harekete geçtiği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray golcüsüne kavuşuyor! Icardi'nin yerine...

MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLECEK!
Transferi bitirmek amaçlayan Galatasaray yönetiminin, 25 yaşındaki oyuncunun menajeri Ramadani ile temasa geçeceği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray golcüsüne kavuşuyor! Icardi'nin yerine...

Geçtiğimiz sezon 50 resmi maçta forma giyen Jovic, 13 gol ve 5 asistlik katkı verdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray golcüsüne kavuşuyor! Icardi'nin yerine...

Santrfor bölgesinde oynayan yıldız golcü, her iki ayağını da etkili kullanıyor.

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