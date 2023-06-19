Galatasaray'a Premier Lig'den sürpriz golcü! Transferi için rapor bekleniyor

Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı.
Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı.
Sarı-kırmızılılarda ilk olarak santrfor konusu netleşecek.
Yönetim bu noktada bazı isimleri gizli tutuyor
Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı.
Sarı-kırmızılılarda ilk olarak santrfor konusu netleşecek.
Yönetim bu noktada bazı isimleri gizli tutuyor
Icardi konusunda oldukça sıkıntılı bir süreç yaşayan Galatasaray'da forvet transferi için çalışmalar sürüyor.
Özellikle Premier Lig kulüpler üzerine yoğunlaşan Sarı-Kırmızılılar'dan sürpriz bir hamle geldi.
Takvim'de yer alan haberde yönetim, Chelsea formasını giyen Armando Broja'yı transfer listesine aldı.
BU AY SONUNDA GERİ DÖNÜŞÜ PLANLANIYOR
İngiliz ekibinin yeni sezon planlamasında yer almayan Arnavut asıllı futbolcu 14 Aralık 2022'de çapraz bağ sakatlığı yaşamıştı.
Alınan bilgilere göre Galatasaray, bu ayın sonunda sahalara dönmesi beklenen Broja'nın sağlık raporlarını incelemeye başladı.
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Eğer 21 yaşındaki forvetin raporlarında olumsuz bir duruma rastlanmazsa Chelsea'ye kiralama teklifi yapılması bekleniyor.
İngiliz kulübünün altyapısında yetişen Armando Broja, 2020-21 sezonunda Hollanda'da kiralık olarak Vitesse formasını giymiş ve 10 gol atmıştı.
PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO
2021-22 sezonunda ise Southampton'da kiralık oynayıp 6 kez rakip ağları sarsan yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon ise Chelsea formasıyla Premier Lig'de 12 karşılaşmaya çıkıp 1 gol attı.
Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri tam 30 milyon Euro olan Armando Broja 17 kez de Arnavutluk Milli Takımı'nda görev yapıp 4 gol kaydetti.
Genç forvetin Chelsea ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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