Galatasaray'a Premier Lig'den sürpriz golcü! Transferi için rapor bekleniyor

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO



2021-22 sezonunda ise Southampton'da kiralık oynayıp 6 kez rakip ağları sarsan yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon ise Chelsea formasıyla Premier Lig'de 12 karşılaşmaya çıkıp 1 gol attı.