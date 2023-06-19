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Galatasaray'a Premier Lig'den sürpriz golcü! Transferi için rapor bekleniyor

Gelecek sezon forvet rotasyonunu genişletmek isteyen Galatasaray'da transfer harekatı başladı. Mostafa Mohamed'in Nantes'e transfer olmasıyla birlikte golcü arayışlarını sürdüren Cimbom, rotasını İngiltere'ye çevirdi. Sarı kırmızılılar, Chelsea'de forma giyen Arnavut golcü için harekete geçti. İşte detaylar... | GS TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 10:20
Galatasaray'a Premier Lig'den sürpriz golcü! Transferi için rapor bekleniyor

Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı.


Galatasaray'a Premier Lig'den sürpriz golcü! Transferi için rapor bekleniyor

Sarı-kırmızılılarda ilk olarak santrfor konusu netleşecek.

Galatasaray'a Premier Lig'den sürpriz golcü! Transferi için rapor bekleniyor

Yönetim bu noktada bazı isimleri gizli tutuyor

Galatasaray'a Premier Lig'den sürpriz golcü! Transferi için rapor bekleniyor

Icardi konusunda oldukça sıkıntılı bir süreç yaşayan Galatasaray'da forvet transferi için çalışmalar sürüyor.

Galatasaray'a Premier Lig'den sürpriz golcü! Transferi için rapor bekleniyor

Özellikle Premier Lig kulüpler üzerine yoğunlaşan Sarı-Kırmızılılar'dan sürpriz bir hamle geldi.

Galatasaray'a Premier Lig'den sürpriz golcü! Transferi için rapor bekleniyor

Takvim'de yer alan haberde yönetim, Chelsea formasını giyen Armando Broja'yı transfer listesine aldı.

Galatasaray'a Premier Lig'den sürpriz golcü! Transferi için rapor bekleniyor

BU AY SONUNDA GERİ DÖNÜŞÜ PLANLANIYOR

İngiliz ekibinin yeni sezon planlamasında yer almayan Arnavut asıllı futbolcu 14 Aralık 2022'de çapraz bağ sakatlığı yaşamıştı.

Galatasaray'a Premier Lig'den sürpriz golcü! Transferi için rapor bekleniyor

Alınan bilgilere göre Galatasaray, bu ayın sonunda sahalara dönmesi beklenen Broja'nın sağlık raporlarını incelemeye başladı.

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Galatasaray'a Premier Lig'den sürpriz golcü! Transferi için rapor bekleniyor

Eğer 21 yaşındaki forvetin raporlarında olumsuz bir duruma rastlanmazsa Chelsea'ye kiralama teklifi yapılması bekleniyor.

Galatasaray'a Premier Lig'den sürpriz golcü! Transferi için rapor bekleniyor

İngiliz kulübünün altyapısında yetişen Armando Broja, 2020-21 sezonunda Hollanda'da kiralık olarak Vitesse formasını giymiş ve 10 gol atmıştı.

Galatasaray'a Premier Lig'den sürpriz golcü! Transferi için rapor bekleniyor

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO

2021-22 sezonunda ise Southampton'da kiralık oynayıp 6 kez rakip ağları sarsan yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon ise Chelsea formasıyla Premier Lig'de 12 karşılaşmaya çıkıp 1 gol attı.

Galatasaray'a Premier Lig'den sürpriz golcü! Transferi için rapor bekleniyor

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri tam 30 milyon Euro olan Armando Broja 17 kez de Arnavutluk Milli Takımı'nda görev yapıp 4 gol kaydetti.

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