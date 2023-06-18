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Yer yerinden oynayacak! Galatasaray ve Atletico Madrid'den dev transfer savaşı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Avrupa kulüplerinin gözdesi olan Victor Nelsson'un ayrılma ihtimaline karşı savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, yıldız stoperin transferi için Atletico Madrid ile yarışıyor. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 11:23
Mert Kılıç
Yer yerinden oynayacak! Galatasaray ve Atletico Madrid'den dev transfer savaşı

Spor Toto Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk kupasını müzesine götüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Yer yerinden oynayacak! Galatasaray ve Atletico Madrid'den dev transfer savaşı

Yeni sezona daha güçlü ve geniş rotasyonla bir kadroyla girmek isteyen sarı-kırmızılılarda yönetim transfer çalışmalarına yoğunlaştı.

Yer yerinden oynayacak! Galatasaray ve Atletico Madrid'den dev transfer savaşı

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Cimbom, geride bıraktığımız sezonda olduğu gibi bu sezonda da birçok yıldız ismi takıma kazandırmayı hedefliyor.

Yer yerinden oynayacak! Galatasaray ve Atletico Madrid'den dev transfer savaşı

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da önceliklerden biri de stoper transferi...

Yer yerinden oynayacak! Galatasaray ve Atletico Madrid'den dev transfer savaşı

Sarı-kırmızılıların Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, bu sezon gösterdiği performansla şampiyonlukta başrol oynayan isimlerden biri oldu.

Yer yerinden oynayacak! Galatasaray ve Atletico Madrid'den dev transfer savaşı

24 yaşındaki futbolcu, sergilediği oyunla Avrupa devlerinin radarına girmeyi başardı.

Yer yerinden oynayacak! Galatasaray ve Atletico Madrid'den dev transfer savaşı

Nelsson'un adı başta Tottenham, Napoli, Milan Atalanta ve Sevilla gibi kulüplerle anılıyor.

Yer yerinden oynayacak! Galatasaray ve Atletico Madrid'den dev transfer savaşı

Sarı-kırmızılı yönetim ise Danimarkalı savunma oyuncusu için en az 25 milyon Euro istiyor.

Yer yerinden oynayacak! Galatasaray ve Atletico Madrid'den dev transfer savaşı

Galatasaray'ın Nelsson için 25 milyon Euro'nun altında gelen teklifleri değerlendirmeye almadığı öğrenildi.

Yer yerinden oynayacak! Galatasaray ve Atletico Madrid'den dev transfer savaşı

Victor Nelsson'un ayrılma ihtimaline karşı arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Yer yerinden oynayacak! Galatasaray ve Atletico Madrid'den dev transfer savaşı

GALATASARAY VE ATLETICO MADRID NEHUEN PEREZ'İN PEŞİNDE

İtalyan basını, Galatasaray'ın Udinese forması giyen Arjantinli stoper Nehuen Perez'i gündemine aldığını duyurdu.

Yer yerinden oynayacak! Galatasaray ve Atletico Madrid'den dev transfer savaşı

Il Messaggero kaynaklı haberde; Atletico Madrid'in de 22 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.

Yer yerinden oynayacak! Galatasaray ve Atletico Madrid'den dev transfer savaşı

Perez, 2018 yılında 2 milyon Euro karşılığında Argentinos'tan Atletico Madrid'e transfer oldu.

Yer yerinden oynayacak! Galatasaray ve Atletico Madrid'den dev transfer savaşı

La Liga ekibinde forma şansı bulmakta zorlanan 22 yaşındaki savunma oyuncusu sırasıyla Famalicao, Granada ve Udinese'ye kiralandı.

Yer yerinden oynayacak! Galatasaray ve Atletico Madrid'den dev transfer savaşı

Genç futbolcu, sezon başında bonservisiyle birlikte Udinese'ye transfer oldu.

Yer yerinden oynayacak! Galatasaray ve Atletico Madrid'den dev transfer savaşı

Bu sezon İtalyan ekibiyle 36 maçta forma giyen Nehuen Perez, 4 gol attı.

Yer yerinden oynayacak! Galatasaray ve Atletico Madrid'den dev transfer savaşı

Arjantinli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Yer yerinden oynayacak! Galatasaray ve Atletico Madrid'den dev transfer savaşı

Arjantin Milli Takımı ile de 1 maça çıkan 22 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro.

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