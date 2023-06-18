Yer yerinden oynayacak! Galatasaray ve Atletico Madrid'den dev transfer savaşı

Spor Toto Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk kupasını müzesine götüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk kupasını müzesine götüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Yeni sezona daha güçlü ve geniş rotasyonla bir kadroyla girmek isteyen sarı-kırmızılılarda yönetim transfer çalışmalarına yoğunlaştı.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Cimbom, geride bıraktığımız sezonda olduğu gibi bu sezonda da birçok yıldız ismi takıma kazandırmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da önceliklerden biri de stoper transferi...
Sarı-kırmızılıların Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, bu sezon gösterdiği performansla şampiyonlukta başrol oynayan isimlerden biri oldu.
24 yaşındaki futbolcu, sergilediği oyunla Avrupa devlerinin radarına girmeyi başardı.
Nelsson'un adı başta Tottenham, Napoli, Milan Atalanta ve Sevilla gibi kulüplerle anılıyor.
Sarı-kırmızılı yönetim ise Danimarkalı savunma oyuncusu için en az 25 milyon Euro istiyor.
Galatasaray'ın Nelsson için 25 milyon Euro'nun altında gelen teklifleri değerlendirmeye almadığı öğrenildi.
Victor Nelsson'un ayrılma ihtimaline karşı arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
GALATASARAY VE ATLETICO MADRID NEHUEN PEREZ'İN PEŞİNDE
İtalyan basını, Galatasaray'ın Udinese forması giyen Arjantinli stoper Nehuen Perez'i gündemine aldığını duyurdu.
Il Messaggero kaynaklı haberde; Atletico Madrid'in de 22 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.
Haberde ayrıca İspanyol ekibinin 10 milyon Euro karşılığında eski oyuncusu Nehuen Perez'i yeniden kadrosuna katabileceği yazıldı.
NEHUEN PEREZ KİMDİR?
Tam adı Patricio Nehuen Perez olan futbolcu, 24 Haziran 2000 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi.
Futbola ülkesinin La Quinta de Los Pibes takımında başlayan Arjantinli stoper, Union de Tesei ve Argentinos altyapılarında da forma giydi.
Perez, 2018 yılında 2 milyon Euro karşılığında Argentinos'tan Atletico Madrid'e transfer oldu.
La Liga ekibinde forma şansı bulmakta zorlanan 22 yaşındaki savunma oyuncusu sırasıyla Famalicao, Granada ve Udinese'ye kiralandı.
Genç futbolcu, sezon başında bonservisiyle birlikte Udinese'ye transfer oldu.
Bu sezon İtalyan ekibiyle 36 maçta forma giyen Nehuen Perez, 4 gol attı.
Arjantinli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Arjantin Milli Takımı ile de 1 maça çıkan 22 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro.