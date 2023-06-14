GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson'dan transfer sorusuna yanıt!

Savunmada gösterdiği yüksek performansıyla, Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Danimarkalı stoper Victor Nelsson, geleceğiyle ilgili olarak Milliyet'e konuştu.
Savunmada gösterdiği yüksek performansıyla, Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Danimarkalı stoper Victor Nelsson, geleceğiyle ilgili olarak Milliyet'e konuştu.
Nelsson, Danimarka'nın, Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu'nda K. İrlanda ile Slovenya'ya karşı oynayacağı iki önemli eleme maçı öncesi, başkent Kopenhag'ın, 45 km kuzeyinde bulunan liman kenti Helsingör'deki Milli Takım kampında merak edilen soruları yanıtladı.
İngiltere'den Tottenham, İspanya'dan Sevilla'nın transfer etmek istediği Nelsson, Galatasaray'dan gidip gitmeyeceği yönündeki ısrarlı sorumuza, "Şu anda fazla söyleyecek bir şey yok. Ne olacağını bekleyip görelim. Şimdi verebileceğim en iyi cevap bu olmalı" dedi.
Galatasaraylı ünlü savunmacı Victor Nelsson, "Takımın Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor, herkes kalmanı istiyor, bunu nasıl yorumluyorsun?" sorusuna, "Bunu başkanımız Dursun Özbek ve Erden Timur'la bunu konuşun. Benim masamda olan bir şey değil. Dediğim gibi en iyi cevap, bekleyip görmek" yanıtını verdi.
Danimarka Milli Takımı'nın oynayacağı iki önemli eleme karşılaşmasına odaklandığını belirten Nelsson, geleceği hakkında babasının daha fazla bilgi sahibi olduğunu ve bu maçlardan sonra bilgilendirilip bilgilendirilmeyeceğini merak ettiğini ima etti.
Hayalinde, İngiltere'ye bir gün gitmek istediğini ve oraya iyi uyum sağlayabileceğine inandığını belirten Nelsson, Premier Lig'de oynayan Danimarkalı milli takım arkadaşlarıyla biraz konuştuğunu kaydetti.
Galatasaray'ı sevdiğini, kulüpte olmaktan ve oynamaktan mutlu olduğuna vurgu yapan Nelsson, Fenerbahçe maçında sahadan çıkarken taraftarı kollarını kaldırarak selamlamasının bir "veda" olmadığını, geçirdikleri fantastik bir futbol sezonu için verdikleri desteğe kendi açısından böyle teşekkür ettiğini söyledi.
Danimarkalı ünlü savunmacı Victor Nelsson, ikinci sezonunda Galatasaray ile Türkiye şampiyonluğunu yaşamasını değerlendirirken, bunun hak edilmiş bir şampiyonluk olduğunu vurguladı.
Şampiyon olmanın çok özel bir yaşanmışlık olduğunun altını çizen Danimarkalı stoper, statta, otobüste, otelde o coşkulu binlerce taraftarın sevgisini görmenin ve birlikte paylaşmanın büyük mutluluk verdiğini ifade etti.
Nelsson ayrıca, G.Saray savunmasında bu sezon birlikte oynadığı partneri Abdülkadir Bardakçı ile Süper Lig'in en iyi savunması seçilmesinin hak edilmiş olduğunu ve bundan da mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.