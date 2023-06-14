GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson'dan transfer sorusuna yanıt!

Galatasaraylı ünlü savunmacı Victor Nelsson, "Takımın Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor, herkes kalmanı istiyor, bunu nasıl yorumluyorsun?" sorusuna, "Bunu başkanımız Dursun Özbek ve Erden Timur'la bunu konuşun. Benim masamda olan bir şey değil. Dediğim gibi en iyi cevap, bekleyip görmek" yanıtını verdi.