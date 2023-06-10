TRANSFER HABERİ - Victor Nelsson'a görülmemiş teklif! Galatasaray tarihine geçecek

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayarak mutlu sona ulaşan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayarak mutlu sona ulaşan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar sezonun sona ermesinin ardından transfer çalışmalarına hız verdi.
Birçok yıldız ismi renklerine bağlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen Cimbom'da birçok ayrılık da yaşanacak.
Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen isimlerden biri de geride bıraktığımız sezonda sergilediği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelen Victor Nelsson oldu.
Geçen yıl Sevilla'nın 17 milyon Euro'luk resmi teklif yaptığı Nelsson'a bu kez Tottenham talip oldu.
22 MİLYON EURO ÖNERİLDİ
Hürriyet'in haberine göre; İngiliz kulübü, Danimarkalı stoper için Galatasaray'a 22 milyon Euro teklif etti.
25 MİLYON EURO'DAN AŞAĞI SATILMAYACAK
Sarı kırmızılılar ise Nelsson'un sözleşmesinde yer alan '25 milyon Euro'yu getirirse serbest kalır' maddesini hatırlatıp, oyuncuyu bu fiyattan aşağıya satmayacağını bildirdi.
Danimarkalı stoperin transferinin söz konusu rakamlar düzeyinde gerçekleşmesi halinde Galatasaray kulüp tarihinin rekoru kırılacak.
Galatasaray yönetimi, ayrılık ihtimalini dikkate alarak, Inter'le sözleşmesi biten Stefan De Vrij ve Atalanta'da forma giyen Merih Demiral'ın da aralarında olduğu çok sayıda stoperle görüşüyor.
Victor Nelsson bu sezon Galatasaray formasıyla 35 maçta süre aldı.
Danimarkalı savunma oyuncusu, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Nelsson'un Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
24 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.