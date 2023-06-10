Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Victor Nelsson'a görülmemiş teklif! Galatasaray tarihine geçecek

TRANSFER HABERİ - Victor Nelsson'a görülmemiş teklif! Galatasaray tarihine geçecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bu sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği başarılı performansla kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynayan Victor Nelsson ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Birçok talibi bulunan Danimarkalı stopere için rekor teklif yapıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2023 Cumartesi 14:31 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2023 Cumartesi 14:32
TRANSFER HABERİ - Victor Nelsson'a görülmemiş teklif! Galatasaray tarihine geçecek

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayarak mutlu sona ulaşan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Victor Nelsson'a görülmemiş teklif! Galatasaray tarihine geçecek

Sarı-kırmızılılar sezonun sona ermesinin ardından transfer çalışmalarına hız verdi.

TRANSFER HABERİ - Victor Nelsson'a görülmemiş teklif! Galatasaray tarihine geçecek

Birçok yıldız ismi renklerine bağlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen Cimbom'da birçok ayrılık da yaşanacak.

TRANSFER HABERİ - Victor Nelsson'a görülmemiş teklif! Galatasaray tarihine geçecek

Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen isimlerden biri de geride bıraktığımız sezonda sergilediği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelen Victor Nelsson oldu.

TRANSFER HABERİ - Victor Nelsson'a görülmemiş teklif! Galatasaray tarihine geçecek

Geçen yıl Sevilla'nın 17 milyon Euro'luk resmi teklif yaptığı Nelsson'a bu kez Tottenham talip oldu.

TRANSFER HABERİ - Victor Nelsson'a görülmemiş teklif! Galatasaray tarihine geçecek

22 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Hürriyet'in haberine göre; İngiliz kulübü, Danimarkalı stoper için Galatasaray'a 22 milyon Euro teklif etti.

TRANSFER HABERİ - Victor Nelsson'a görülmemiş teklif! Galatasaray tarihine geçecek

25 MİLYON EURO'DAN AŞAĞI SATILMAYACAK

Sarı kırmızılılar ise Nelsson'un sözleşmesinde yer alan '25 milyon Euro'yu getirirse serbest kalır' maddesini hatırlatıp, oyuncuyu bu fiyattan aşağıya satmayacağını bildirdi.

TRANSFER HABERİ - Victor Nelsson'a görülmemiş teklif! Galatasaray tarihine geçecek

Danimarkalı stoperin transferinin söz konusu rakamlar düzeyinde gerçekleşmesi halinde Galatasaray kulüp tarihinin rekoru kırılacak.

TRANSFER HABERİ - Victor Nelsson'a görülmemiş teklif! Galatasaray tarihine geçecek

Arsenal ve İtalyan kulüplerinin de radarında olan 24 yaşındaki stoperin tercihinin İngiltere olduğu öğrenildi.

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