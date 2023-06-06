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Yine geridesiniz!

Başkan Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş'a olay gönderme: Özbek "Dediler ki takımlar çekildi, haksızlık var. Ne istiyorsun kardeşim; 6 puan mı? Sil, hepsini sil!.. Yine geridesiniz" dedi. "Galatasaray'la baş edilmez" diye de ekledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 06:50
Yine geridesiniz!

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve ligdeki son maçında Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göndermede bulundu. Nef Stadyumu'ndaki kutlamaların ardından Galatasaray Cemiyeti'ne geçen ve burada üyelerle birlikte şampiyonluğu kutlayan başkan Özbek bir de dikkat çeken konuşma yaptı. Özbek öncelikle, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen takımlar için beyaz sezon ilan edilmesi talebine yanıt verdi.


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Özbek, "Dediler ki takımlar çekildi, haksızlık var. Ne istiyorsun kardeşim? 6 puan mı? Sil, hepsini sil. Yine geridesiniz" ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın Sivasspor'la deplasmanda oynanan karşılaşmada yaşananlara da değinen Başkan Özbek, "Sivas'ta şu oldu, bu oldu. Peki o maçın puanını da sana verdim. Ne oldu? Yine öndeyiz. Galatasaray'la baş edilmez. Galatasaray'la bilek güreşi yapılmaz. Bunu kafanıza yazın" dedi. Özbek ayrıca kulüp üyelerinin Fenerbahçe'ye yönelik göndermeli tezahüratına da eşlik etti.

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