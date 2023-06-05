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Şarkılar seni söyler

Oyuncuların seçtikleri müziklerle podyuma çıkma geleneği devam etti. İcardi, ‘Aşkın olayım’, Muslera ‘Sen var ya sen’ dedi. Kerem ise Şampiyonlar Ligi’ni seçti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
Şarkılar seni söyler

Kupa töreninde yine klasikleşen oyuncuların kendi seçtikleri müzikle sahneye çıkma geleneği devam etti. Sezonun flaş ismi İcardi, tahmin edildiği gibi Simge'nin 'Aşkın olayım' şarkısını seçerken, Muslera ise "Sen var ya sen" şarısıyla podyuma çıktı. Sarı kırmızılı oyuncuların şarkı seçimleri şöyle oldu: ABDÜLKERIM: Sezen Aksu-Doymadım Doyamadım, GOMIS: Aleyna Tilki-O Sen Olsan Bari, MERTENS: Life is Life, Kazımcan: 2Pac-All Eyez On Me, KEREM: Şampiyonlar Ligi müziği, DUBOIS: Gloria Gaynor-I Will Survive, Torreira: Lil Cake, Migrantes, Nico Valdi- Mercho, ZANIOLO: Macklemore-Can 't Hold Us, BOEY: Werenoi- Chemin D'or, NELSSON: DVBBS, Borgeous.

Abdülkerim ve Emre Taşdemir; Ahmet Çalık formasıyla çıktı. O sırada "Doymadım doyamadım" şarkısı çalınırken Okan Buruk ve futbolcular duygusal anlar yaşadı.

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