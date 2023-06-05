Alkışlamadı

Cimbom, Ankaragücü'nü mağlup ettikten sonra Süper Lig'de şampiyonluğunu resmen ilan etmişti. Bu maçın ardından oynanacak G.Saray-F.Bahçe derbisinde ana gündem maddelerinden biri sarı-lacivertlilerin şampiyonu alkışlarla karşılayıp karşılamayacağı konusuydu. Fenerbahçe cephesi sezon boyunca yaşanan gerginlikleri unutmadıklarını belirterek alkış koridoru oluşturmadılar. Fenerbahçeli futbolcular, ligin şaibeli olduğunu belirttiler.
Cimbom,Ankaragücü'nü mağlup ettikten sonra Süper Lig'de şampiyonluğunu resmen ilan etmişti. Bu maçın ardından oynanacak G.Saray-F.Bahçe derbisinde ana gündem maddelerinden biri sarı-lacivertlilerin şampiyonu alkışlarla karşılayıp karşılamayacağı konusuydu. Fenerbahçe cephesi sezon boyunca yaşanan gerginlikleri unutmadıklarını belirterek alkış koridoru oluşturmadılar. Fenerbahçeli futbolcular, ligin şaibeli olduğunu belirttiler.