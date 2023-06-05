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Alkışlamadı

CimbomAnkaragücü'nü mağlup ettikten sonra Süper Lig'de şampiyonluğunu resmen ilan etmişti. Bu maçın ardından oynanacak G.Saray-F.Bahçe derbisinde ana gündem maddelerinden biri sarı-lacivertlilerin şampiyonu alkışlarla karşılayıp karşılamayacağı konusuydu. Fenerbahçe cephesi sezon boyunca yaşanan gerginlikleri unutmadıklarını belirterek alkış koridoru oluşturmadılar. Fenerbahçeli futbolcular, ligin şaibeli olduğunu belirttiler.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
Alkışlamadı
Cimbom, Ankaragücü'nü mağlup ettikten sonra Süper Lig'de şampiyonluğunu resmen ilan etmişti. Bu maçın ardından oynanacak G.Saray-F.Bahçe derbisinde ana gündem maddelerinden biri sarı-lacivertlilerin şampiyonu alkışlarla karşılayıp karşılamayacağı konusuydu. Fenerbahçe cephesi sezon boyunca yaşanan gerginlikleri unutmadıklarını belirterek alkış koridoru oluşturmadılar. Fenerbahçeli futbolcular, ligin şaibeli olduğunu belirttiler.
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