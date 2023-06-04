TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a şok haber! Üç dünya devi Icardi'yi istiyor

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında aldığı Ankaragücü galibiyetiyle şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında aldığı Ankaragücü galibiyetiyle şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna ulaşan sarı-kırmızılılarda yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalar hızlandı.
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Cimbom, sezon başında birçok yıldızı takıma kazandırarak büyük yankı uyandırmıştı.
Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biriyse Mauro Icardi olmuştu.
Sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızı sezon başında 1 yıllığına PSG'den kiralamıştı.
Galatasaray formasıyla adeta göz kamaştıran 30 yaşındaki yıldız, yaptığı skor katkısıyla takımının şampiyon olmasında başrol oynayan isimlerden biri oldu.
Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından flaş bir açıklama yaptı.
Nara, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Tüm Galatasaray taraftarlarını tebrik ediyorum. Kendimi bu büyük Galatasaray ailesinin bir parçası olarak hissediyorum, Çünkü Mauro'yu İstanbul'da hayal ettiğim ilk günden beri bu kupayı kaldıracağını biliyordum. İstanbul'a tek başıma geldiğim ve tek amacım Mauro'yu ikna etmek için Paris'teki evimize döndüğüm o günü çok iyi hatırlıyorum. Bugün sizinle kutluyoruz, hayalimiz gerçek oldu. Galatasaray ailemizi asla unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız..." ifadelerini kullandı.
Wanda Nara'nın bu açıklaması "Icardi gelecek sezon Galatasaray'da olmayacak" yorumlarına yol açarken, Arjantinli dünya yıldızıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan basını, üç dev kulübün Mauro Icardi ile ilgilendiğini yazdı.
MILAN, JUVENTUS VE ROMA ICARDI'Yİ İSTİYOR
Calciomercato'da yer alan habere göre; Milan, Juventus ve Roma, Icardi ile ilgileniyor.
Arkadiusz Milik ve Moise Kean ile yollarını ayırması beklenen ve Dusan Vlahovic için de teklifler alan Juventus'un Arjantinli yıldızı gündemine aldığı belirtildi.
İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic ile yeni sezonda yola devam etmeyecek olan Milan'ın da Icardi'yi listesine aldığı öğrenildi.
Roma'nın ise Tammy Abraham'ın takımdan ayrılması halinde 30 yaşındaki golcüye yöneleceği aktarıldı.
İTALYA'YA GİDERSE 15 MİLYON EURO ÖDENECEK
Öte yandan haberde Mauro Icardi'nin İtalya'ya transfer olması halinde PSG'nin Inter'e 15 milyon Euro ödeyeceği aktarıldı.
Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 25 maça çıktı.
Arjantinli yıldız, 22 gol ve 8 asistlik performansıyla 30 gole direkt katkıda bulundu.
Icardi'nin PSG ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.