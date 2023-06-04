Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a şok haber! Üç dünya devi Icardi'yi istiyor

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a şok haber! Üç dünya devi Icardi'yi istiyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyonluğu garantileyerek mutlu sona ulaşan Galatasaray'a Mauro Icardi'nin yeni sezonda takımda yer alıp almayacağı merak konusu olmuştu. Ligin sona ermesinin ardından Paris Saint-Germain'e (PSG) dönecek olan Arjantinli yıldıza üç dünya devi talip oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 12:19 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 12:23
Mert Kılıç
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a şok haber! Üç dünya devi Icardi'yi istiyor

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında aldığı Ankaragücü galibiyetiyle şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a şok haber! Üç dünya devi Icardi'yi istiyor

Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna ulaşan sarı-kırmızılılarda yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalar hızlandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a şok haber! Üç dünya devi Icardi'yi istiyor

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Cimbom, sezon başında birçok yıldızı takıma kazandırarak büyük yankı uyandırmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a şok haber! Üç dünya devi Icardi'yi istiyor

Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biriyse Mauro Icardi olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a şok haber! Üç dünya devi Icardi'yi istiyor

Sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızı sezon başında 1 yıllığına PSG'den kiralamıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a şok haber! Üç dünya devi Icardi'yi istiyor

Galatasaray formasıyla adeta göz kamaştıran 30 yaşındaki yıldız, yaptığı skor katkısıyla takımının şampiyon olmasında başrol oynayan isimlerden biri oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a şok haber! Üç dünya devi Icardi'yi istiyor

Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından flaş bir açıklama yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a şok haber! Üç dünya devi Icardi'yi istiyor

Nara, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Tüm Galatasaray taraftarlarını tebrik ediyorum. Kendimi bu büyük Galatasaray ailesinin bir parçası olarak hissediyorum, Çünkü Mauro'yu İstanbul'da hayal ettiğim ilk günden beri bu kupayı kaldıracağını biliyordum. İstanbul'a tek başıma geldiğim ve tek amacım Mauro'yu ikna etmek için Paris'teki evimize döndüğüm o günü çok iyi hatırlıyorum. Bugün sizinle kutluyoruz, hayalimiz gerçek oldu. Galatasaray ailemizi asla unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız..." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a şok haber! Üç dünya devi Icardi'yi istiyor

Wanda Nara'nın bu açıklaması "Icardi gelecek sezon Galatasaray'da olmayacak" yorumlarına yol açarken, Arjantinli dünya yıldızıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a şok haber! Üç dünya devi Icardi'yi istiyor

İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic ile yeni sezonda yola devam etmeyecek olan Milan'ın da Icardi'yi listesine aldığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a şok haber! Üç dünya devi Icardi'yi istiyor

Roma'nın ise Tammy Abraham'ın takımdan ayrılması halinde 30 yaşındaki golcüye yöneleceği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a şok haber! Üç dünya devi Icardi'yi istiyor

İTALYA'YA GİDERSE 15 MİLYON EURO ÖDENECEK

Öte yandan haberde Mauro Icardi'nin İtalya'ya transfer olması halinde PSG'nin Inter'e 15 milyon Euro ödeyeceği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a şok haber! Üç dünya devi Icardi'yi istiyor

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 25 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a şok haber! Üç dünya devi Icardi'yi istiyor

Arjantinli yıldız, 22 gol ve 8 asistlik performansıyla 30 gole direkt katkıda bulundu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a şok haber! Üç dünya devi Icardi'yi istiyor

Icardi'nin PSG ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gomis'ten ayrılık sinyali
G.Saray-F.Bahçe derbisinin VAR'ı açıklandı!
Aile Destek Ödemeleri bitti mi, ne zaman bitecek?
HAZİRAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?
2023 LGS sayısal, sözel soru kitapçığı ve cevap anahtarı
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a şok haber! Üç dünya devi Icardi'yi istiyor G.Saray'a şok haber! Üç dünya devi Icardi'yi istiyor 12:19
G.Saray-F.Bahçe derbisinin VAR'ı açıklandı! G.Saray-F.Bahçe derbisinin VAR'ı açıklandı! 12:07
Nathan Redmond'dan çarpıcı sözler! Nathan Redmond'dan çarpıcı sözler! 12:05
Tarih verildi! Zaha ile kritik görüşme Tarih verildi! Zaha ile kritik görüşme 11:58
G.Saray - F.Bahçe maçı saat kaçta? G.Saray - F.Bahçe maçı saat kaçta? 11:54
Hatayspor'da ayrılık resmen açıkladı! Hatayspor'da ayrılık resmen açıkladı! 11:39
Daha Eski
Espanyol - Almeria maçı saat kaçta? Espanyol - Almeria maçı saat kaçta? 11:31
Elche - Cadiz maçı saat kaçta? Elche - Cadiz maçı saat kaçta? 11:29
Derbi öncesi flaş gelişme! Fatih Terim... Derbi öncesi flaş gelişme! Fatih Terim... 11:27
Fırtına rövanşı aldı! İç sahada... Fırtına rövanşı aldı! İç sahada... 11:26
Real Valladolid - Getafe maçı saat kaçta? Real Valladolid - Getafe maçı saat kaçta? 11:24
F.Bahçe bombaları patlatıyor! 53 milyon Euro... F.Bahçe bombaları patlatıyor! 53 milyon Euro... 11:24