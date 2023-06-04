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Omar Elabdellaoui'de o gerçek ortaya çıktı! Meğer Galatasaray...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın sözleşmesini tek taraflı feshettiği için davalık olduğu Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui'deki o gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 09:02
Omar Elabdellaoui'de o gerçek ortaya çıktı! Meğer Galatasaray...

Galatasaray sezon başında, eski futbolcusu Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

Omar Elabdellaoui'de o gerçek ortaya çıktı! Meğer Galatasaray...

Kulüp, Norveçli sağ bekle bu nedenle davalık olmuştu.

Omar Elabdellaoui'de o gerçek ortaya çıktı! Meğer Galatasaray...

Sarı-kırmızılılar, Omar'ın FIFA'ya açtığı 2.8 milyon euro'luk davayı kazanması nedeniyle oyuncuya tazminat ödeyecekti. Bu konudaki bir gerçek ortaya çıktı...

Omar Elabdellaoui'de o gerçek ortaya çıktı! Meğer Galatasaray...

Davanın mart ayında sonuçlandığı ve 30 Mart'a kadar ödeme yapıldığı öğrenildi.

Omar Elabdellaoui'de o gerçek ortaya çıktı! Meğer Galatasaray...

Galatasaray, Omar Elabdellaoui'yi 2020 yazında Yunan temsilcisi Olympiakos'tan transfer etmişti.

Omar Elabdellaoui'de o gerçek ortaya çıktı! Meğer Galatasaray...

Norveçli yıldız, 31 Aralık 2020 gecesi oğlunu eğlendirmek için yaktığı havai fişeğin yüzünde patlaması sonucu gözünden ağır yaralanmış ve uzun bir süre tedavi görmüştü.

Omar Elabdellaoui'de o gerçek ortaya çıktı! Meğer Galatasaray...

OMAR ELABDELLAOUI KİMDİR?

5 Aralık 1991 tarihinde Norveç'te dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Skeid Oslo'da başladı.

Omar Elabdellaoui'de o gerçek ortaya çıktı! Meğer Galatasaray...

Manchester City, Stromsgodset, Feyenoord, Braunschweig, Olympiakos, Hull ve Galatasaray formaları giydi.

Omar Elabdellaoui'de o gerçek ortaya çıktı! Meğer Galatasaray...

Defans hattında sağ bek olarak görev yapıyor.

Omar Elabdellaoui'de o gerçek ortaya çıktı! Meğer Galatasaray...

31 yaşındaki deneyimli futbolcu, 49 kez Norveç Milli Takımı'nda forma giydi.

Omar Elabdellaoui'de o gerçek ortaya çıktı! Meğer Galatasaray...

Tecrübeli isim, Galatasaray forması giydiği dönemde gözüne isabet eden havai fişek nedeniyle yaralandı.

Omar Elabdellaoui'de o gerçek ortaya çıktı! Meğer Galatasaray...

Oyuncu, kök hücre tedavisi gördükten sonra futbola geri döndü.

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