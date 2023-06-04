Omar Elabdellaoui'de o gerçek ortaya çıktı! Meğer Galatasaray...

Galatasaray sezon başında, eski futbolcusu Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.
Galatasaray sezon başında, eski futbolcusu Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.
Kulüp, Norveçli sağ bekle bu nedenle davalık olmuştu.
Sarı-kırmızılılar, Omar'ın FIFA'ya açtığı 2.8 milyon euro'luk davayı kazanması nedeniyle oyuncuya tazminat ödeyecekti. Bu konudaki bir gerçek ortaya çıktı...
Davanın mart ayında sonuçlandığı ve 30 Mart'a kadar ödeme yapıldığı öğrenildi.
Galatasaray, Omar Elabdellaoui'yi 2020 yazında Yunan temsilcisi Olympiakos'tan transfer etmişti.
Norveçli yıldız, 31 Aralık 2020 gecesi oğlunu eğlendirmek için yaktığı havai fişeğin yüzünde patlaması sonucu gözünden ağır yaralanmış ve uzun bir süre tedavi görmüştü.
OMAR ELABDELLAOUI KİMDİR?
5 Aralık 1991 tarihinde Norveç'te dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Skeid Oslo'da başladı.
Manchester City, Stromsgodset, Feyenoord, Braunschweig, Olympiakos, Hull ve Galatasaray formaları giydi.
Defans hattında sağ bek olarak görev yapıyor.
31 yaşındaki deneyimli futbolcu, 49 kez Norveç Milli Takımı'nda forma giydi.
Tecrübeli isim, Galatasaray forması giydiği dönemde gözüne isabet eden havai fişek nedeniyle yaralandı.
Oyuncu, kök hücre tedavisi gördükten sonra futbola geri döndü.
27 Ocak 2023'ten bu yana ülkesinin takımlarından Bodo Glimt'te forma giyiyor.