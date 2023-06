Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Mauro Icardi açıklaması! Takımda kalacak mı?

Galatasaray'daki kiralık sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin transferdeki son durumu merak ediliyor. Sarı-kırmızılıların şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Arjantinli golcü hakkında resmi açıklama geldi.



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi'yi bonservisiyle almak istediklerini ve görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.



İşte o sözler...



"Icardi bir sezon boyunca 705 bin euroya oynadı. Transferin başarısını ölçmek için hem performansına bakarsınız hem de mali şartlarına bakarsınız. Oyuncunun kontratı şu an sona erdi. Bizim şu an çabamız var. Bize şampiyonluğu getiren golleri attı. Icardi ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz.



Kolay bir transfer değil. Suudi Arabistan ve Avrupa'dan ilgilenen kulüpler var. Burada çok güzel bir ambians yakaladı. Erden görüşme yaptı. Transfer konusunu zorluyoruz. Sponsor görüşmelerimiz sürüyor. Her türlü imkanı devreye sokmak istiyoruz. Icardi, Galatasaray'ı seviyor ve Galatasaray'da kalmak istiyor. Bonservisini almak istiyoruz. Birkaç firmaya gittik ve "Icardi transferinde bütçemizi aşarsak destek verir misiniz?" diye sorduk. Severek destekleyeceklerini açıkladılar."