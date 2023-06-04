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Nicolo Zaniolo Türkiye'deki derbilerde ilk kez gol sevinci yaşadı

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya damga vuran Nicolo Zaniolo derbilerde ilk kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 21:10
Nicolo Zaniolo Türkiye'deki derbilerde ilk kez gol sevinci yaşadı
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında evinde Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray'da İtalyan futbolcu Nicolo Zanilo bir ilki yaşadı. Devre arası transfer döneminde takıma katılan Zaniolo, sarı-lacivertliler karşısında 2 gol buldu ve böylece ilk kez derbide gol sevinci yaşamış oldu. 23 yaşındaki futbolcu 28 ve 79. dakikalarda rakip fileleri havalandırdı.

Nicolo Zanilo böylece Süper Lig'deki gol sayısını da 5'e çıkardı.

Mücadeleye 11'de başlayan İtalyan futbolcu 87. dakikada yerini Bafetimbi Gomis'e bıraktı.
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