Gardi: Icardi'de müjde yakın

Bu sezon yapılan flaş transferlerde başrolde olan ve önümüzdeki dönem için de çalışmalara başlayan menajer George Gardi, Mauro İcardi'yle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Arjantinli oyuncunun durumunun PSG'ye bağlı olduğunu belirten Gardi, G.Saray'da kalmasının mümkün olduğunu söyleyerek yüreklere su serpti. Pazarlık yapıldığını hatırlatan Gardi, "Galatasaray'ın Icardi'yi takımda tutma şansı var. Bu, PSG'ye bağlı. Çünkü 1 yıllık kontratı var ama İstanbul'da mutlu. Muhtemelen önümüzdeki birkaç hafta içerisinde durumu belli olacaktır. G.Saray'la anlaşması mümkün" dedi.
Busezon yapılan flaş transferlerde başrolde olan ve önümüzdeki dönem için de çalışmalara başlayan menajer George Gardi, Mauro İcardi'yle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Arjantinli oyuncunun durumunun PSG'ye bağlı olduğunu belirten Gardi, G.Saray'da kalmasının mümkün olduğunu söyleyerek yüreklere su serpti. Pazarlık yapıldığını hatırlatan Gardi, "Galatasaray'ın Icardi'yi takımda tutma şansı var. Bu, PSG'ye bağlı. Çünkü 1 yıllık kontratı var ama İstanbul'da mutlu. Muhtemelen önümüzdeki birkaç hafta içerisinde durumu belli olacaktır. G.Saray'la anlaşması mümkün" dedi.