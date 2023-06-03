Haberler Galatasaray Okan Buruk ve Jorge Jesus kararını verdi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Okan Buruk ve Jorge Jesus kararını verdi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 37. haftası dev bir derbiye sahne olacak. İki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Nef Stadı'nda oynanacak mücadele 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. İki takım da bu sezon son maçına çıkacak. Ligde şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, sarı-lacivertlileri devirerek şampiyonluğu derbi zaferiyle kutlamak istiyor. Fenerbahçe ise deplasmanda ezeli rakibini mağlup ederek sezonu galibiyetle noktalamayı amaçlıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde belirledi. İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 12:56 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 12:57
Okan Buruk ve Jorge Jesus kararını verdi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Spor Toto Süper Lig'de sezonun son derbisinde pazar günü Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşacak.

Okan Buruk ve Jorge Jesus kararını verdi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Nef Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Okan Buruk ve Jorge Jesus kararını verdi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Ligde 36 haftadaki 34 müsabakada 26 galibiyet, dörder beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 82 puan topladı.

Okan Buruk ve Jorge Jesus kararını verdi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

En yakın takipçisi Fenerbahçe'ye karşı 5 puanlık fark yakalayan Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Okan Buruk ve Jorge Jesus kararını verdi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Şampiyonluk hasreti 9 sezona çıkan sarı-lacivertliler ise 24 galibiyet, beşer beraberlik ve yenilgiyle 77 puan elde etti.

Okan Buruk ve Jorge Jesus kararını verdi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda yapılan maçı Galatasaray 3-0 kazanmıştı.

Okan Buruk ve Jorge Jesus kararını verdi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

SEZON İKİ TAKIM İÇİN KAPANIYOR

Pazar günkü karşılaşmayla iki takım için de sezon tamamlanmış olacak. Ligde son haftada Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe'nin ise Gaziantep FK ile karşılaşması gerekiyordu.

Okan Buruk ve Jorge Jesus kararını verdi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

İki takımın da 6 Şubat'ta Kahramanmaraşlı merkezli depremler nedeniyle ligde çekilmesiyle Galatasaray ve Fenerbahçe son haftayı maç yapmadan geçirecek ve 3-0 hükmen galibiyet alacak.

Okan Buruk ve Jorge Jesus kararını verdi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

397. RANDEVU

Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları, Spor Toto Süper Lig'de pazar günü yapacakları derbiyle tarihte 397. kez karşı karşıya gelecek.

Okan Buruk ve Jorge Jesus kararını verdi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Okan Buruk ve Jorge Jesus kararını verdi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Sarı-lacivertliler, geride kalan 396 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 126 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 493 golle karşılık verdi.

Okan Buruk ve Jorge Jesus kararını verdi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

LİGDE 132. SINAV

Galatasaray ile Fenerbahçe, 65. sezonu oynanan lig tarihinde 131 kez karşılaştı.

Okan Buruk ve Jorge Jesus kararını verdi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 52-36 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı.

Okan Buruk ve Jorge Jesus kararını verdi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 127 gol kaydetti.

Okan Buruk ve Jorge Jesus kararını verdi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

SON 10 RESMİ MAÇ

İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 5'i berabere tamamlandı. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 3, Fenerbahçe ise 2 kez galip gelebildi. Söz konusu 10 derbide Galatasaray 11, Fenerbahçe ise 8 kez fileleri havalandırdı.

Okan Buruk ve Jorge Jesus kararını verdi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Dev derbiye kısa süre kalan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi.

Okan Buruk ve Jorge Jesus kararını verdi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri...

Okan Buruk ve Jorge Jesus kararını verdi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

GALATASARAY

FERNANDO MUSLERA

Okan Buruk ve Jorge Jesus kararını verdi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

SACHA BOEY

Okan Buruk ve Jorge Jesus kararını verdi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

VICTOR NELSSON

Okan Buruk ve Jorge Jesus kararını verdi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

ABDÜLKERİM BARDAKCI

Okan Buruk ve Jorge Jesus kararını verdi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

KAZIMCAN KARATAŞ

Okan Buruk ve Jorge Jesus kararını verdi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

LUCAS TORREIRA

Okan Buruk ve Jorge Jesus kararını verdi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

SERGIO OLIVEIRA

Okan Buruk ve Jorge Jesus kararını verdi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

MILOT RASHICA

Okan Buruk ve Jorge Jesus kararını verdi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

KEREM AKTÜRKOĞLU

Okan Buruk ve Jorge Jesus kararını verdi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

DRIES MERTENS

Okan Buruk ve Jorge Jesus kararını verdi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

MAURO ICARDI

Okan Buruk ve Jorge Jesus kararını verdi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

FENERBAHÇE

İRFAN CAN EĞRİBAYAT

Okan Buruk ve Jorge Jesus kararını verdi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

FERDİ KADIOĞLU

Okan Buruk ve Jorge Jesus kararını verdi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

SAMET AKAYDİN

Okan Buruk ve Jorge Jesus kararını verdi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

ATTILA SZALAI

Okan Buruk ve Jorge Jesus kararını verdi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

LUAN PERES

Okan Buruk ve Jorge Jesus kararını verdi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

WILLIAN ARAO

Okan Buruk ve Jorge Jesus kararını verdi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

MIHA ZAJC

Okan Buruk ve Jorge Jesus kararını verdi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

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