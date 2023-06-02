GALATASARAY HABERLERİ - Sol kanat harekatı! 2 yıldızla görüşmeler başladı

Galatasaray gelecek sezon her bölgede alternatifi bol ve yıldızlarla dolu bir kadro kurmak için kolları sıvadı.
Galatasaray gelecek sezon her bölgede alternatifi bol ve yıldızlarla dolu bir kadro kurmak için kolları sıvadı.
Cimbom savunmanın solu için çalışmalarına başladı.
Kiralık olarak Hoffenheim forması giyen 26 yaşındaki oyuncuyla temaslar başladı.
Fakat ekonomik olarak bunu karşılamaya hazır değil.
Fotomaç'ın haberine göre G.Saray, böylece Leipzig'e dönecek yıldız oyuncu için şartlarını zorlayacak.
10 MİLYON EURO TALEP ETTİ
Sarı-kırmızılılar Alman ekibiyle önümüzdeki günlerde masaya oturmaya hazırlanıyor.
Yönetim, satın alma opsiyonluk kiralamayı düşünüyor.
Bir dönem Manchester City forması da giyen Angelino, daha sonra PSV, Nac Breda, Mallorca ve New York City gibi takımlarda oynadı.
22 yaşındaki Çek oyuncu için kulübünün 10 milyon euro'luk talebi ise transferi zora sokuyor.
Aslan, genç oyuncu için de temaslarını sürdürüyor.
Bu sezon 3-5-2'nin solunda oynayan Angelino, 33 maçta 10 asist yaptı.
Kariyerinde de 329 maçta 23 gol ve 76 asistle dikkatleri üzerine çekti.