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GALATASARAY HABERLERİ - Sol kanat harekatı! 2 yıldızla görüşmeler başladı

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da yönetim düğmeye bastı. Transferde önceliği sol bek mevkiine veren sarı kırmızılılar listesine 2 adayı ekledi. Cimbom Devler Ligi için görüşmeleri hızlandırdı. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Sol kanat harekatı! 2 yıldızla görüşmeler başladı

Galatasaray gelecek sezon her bölgede alternatifi bol ve yıldızlarla dolu bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sol kanat harekatı! 2 yıldızla görüşmeler başladı

Cimbom savunmanın solu için çalışmalarına başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sol kanat harekatı! 2 yıldızla görüşmeler başladı

Bu sezon sol bekte istikrar sorunu yaşayan sarı-kırmızılılar, Leipzig'in yıldızı Angelino'yu gözüne kestirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sol kanat harekatı! 2 yıldızla görüşmeler başladı

Kiralık olarak Hoffenheim forması giyen 26 yaşındaki oyuncuyla temaslar başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sol kanat harekatı! 2 yıldızla görüşmeler başladı

Alman ekibi, Angelino'nun 20 milyon euro'luk satın alma opsiyonuna sahip.

GALATASARAY HABERLERİ - Sol kanat harekatı! 2 yıldızla görüşmeler başladı

Fakat ekonomik olarak bunu karşılamaya hazır değil.

GALATASARAY HABERLERİ - Sol kanat harekatı! 2 yıldızla görüşmeler başladı

Fotomaç'ın haberine göre G.Saray, böylece Leipzig'e dönecek yıldız oyuncu için şartlarını zorlayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Sol kanat harekatı! 2 yıldızla görüşmeler başladı

10 MİLYON EURO TALEP ETTİ

Sarı-kırmızılılar Alman ekibiyle önümüzdeki günlerde masaya oturmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Sol kanat harekatı! 2 yıldızla görüşmeler başladı

Yönetim, satın alma opsiyonluk kiralamayı düşünüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Sol kanat harekatı! 2 yıldızla görüşmeler başladı

Bir dönem Manchester City forması da giyen Angelino, daha sonra PSV, Nac Breda, Mallorca ve New York City gibi takımlarda oynadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sol kanat harekatı! 2 yıldızla görüşmeler başladı

G.Saray'da sol bek için Slavia Prag forması giyen Davide Jurasek de adaylar arasında yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Sol kanat harekatı! 2 yıldızla görüşmeler başladı

22 yaşındaki Çek oyuncu için kulübünün 10 milyon euro'luk talebi ise transferi zora sokuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Sol kanat harekatı! 2 yıldızla görüşmeler başladı

Aslan, genç oyuncu için de temaslarını sürdürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Sol kanat harekatı! 2 yıldızla görüşmeler başladı

Bu sezon 3-5-2'nin solunda oynayan Angelino, 33 maçta 10 asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sol kanat harekatı! 2 yıldızla görüşmeler başladı

Kariyerinde de 329 maçta 23 gol ve 76 asistle dikkatleri üzerine çekti.

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