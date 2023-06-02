Hakkı Yalçın'dan Okan Buruk'a övgü dolu sözler!

Koltukların sahibine olan sadakatini, o koltukta oturanlar göstermiyorsa, Fenerbahçe'ye gününü gösterenleri işaret etsek, hangi sorumlu ortaya çıkar da hesap verir? Futbol onlar için gösterişli bir eğlence olabilir ama "çabuk yaşlanan" Fenerbahçeli çocukların duyguları ne olacak? Her koltuğun harcı emekse, o çocukların gösterdiği sevginin karşılığı da borçları çocuklara geri ödemektir, mazeret üretmek değil!