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Galatasaray'dan derbi öncesi Fenerbahçe'ye çağrı!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 23. kez bu başarıya ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisi öncesi Florya'da taraftara açık antrenman gerçekleştirdi. İdman öncesi başkan Dursun Özbek, başkanvekili Erden Timur ve futbolcular açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 19:03 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 19:37
Galatasaray'dan derbi öncesi Fenerbahçe'ye çağrı!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 23. kez bu başarıya ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisi öncesi Florya'da taraftara açık antrenman gerçekleştirdi. İdman öncesi başkan Dursun Özbek, başkanvekili Erden Timur ve futbolcular açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Dursun Özbek: Ali Koç'u yemeğe davet ettim. Türk futboluna çekişme içinde değil de dostluk içinde hizmet etmenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Cevap bekliyoruz, şu ana kadar bana ulaşan bir cevap olmadı.

Cumhuriyetin 100. yılında şampiyon olmak, her takıma nasip olmaz. Galatasaray bunu zaten hak etmişti. Galatasaray'ı seven herkese 100. yıl şampiyonluğu armağan olsun. Buradan oyuncularıma, teknik kadroma, taraftarıma ve camiama büyük bir teşekkür gönderiyorum. Artık hedefimiz Avrupa, inşallah orada da sizleri ve taraftarımızı memnun edebilecek sonuçlar almaya çalışacağız.

Tören için çok güzel bir organizasyonumuz var. Maçtan sonra podyumlar kurulacak, 22.30 gibi başlar. Bütün Galatasaraylıların keyif alacağı, oraya gelen herkesin keyif alacağı, cumhuriyetin 100. yılına yakışır bir kutlamayla şampiyonluğumuzu kutlayacağız.

Abdülkerim Bardakcı: İlk senemde şampiyonluk yaşadım. En büyük hedefimdi ve hedefime ulaştım. Galatasaray formasıyla sıradaki hayalim, Şampiyonlar Ligi'ne gidebilirsek orada ilk 11'e girebilmek.


ERDEN TİMUR: SON HAFTADAN SONRA AÇIKLAYACAĞIM
Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, "Çok şey açıklayacağım dedim. Onları lig bittiğinde açıklayacağız. Bunu şu yüzden söylemiştim; ben o zaman açıklama yapsam, yapılacak hatalar açıklamaya bağlanacağı için açıklamadım. Son haftadan sonra açıklayacağım tabii ki." ifadelerini kullandı.

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