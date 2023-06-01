Ümit Özat 'Icardi' sözünü tuttu! Saçını kırmızıya boyadı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve efsane kaptanı Ümit Özat, Mauro Icardi'nin sezonu 20 golle tamamlaması halinde saçını kırmızıya boyatacağını açıklamıştı.

Ankaragücü maçında gol sayısını 21'e yükselten Icardi, Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat'a mesaj gönderdi. Instagram'dan bir paylaşım yapan Icardi, "Ümit sözünün arkasında bir adam olduğunu ve sözünü tutacağını umuyorum. Bütün taraftarımız ve ben, seni sarı kırmızı saçla görmeyi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Özat ise "Sözümü tuttum" diyerek saçlarını boyattığını gösteren fotoğrafını paylaştı. Özat yaptığı açıklamada, "Bizde söz namustur." dedi.