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Bu işi derbiye bırakmayın

Okan Buruk, "Emeklerimizin karşılığı için son bir zafere ihtiyaç var. Ankaragücü maçında işi bitirip derbiye şampiyon çıkalım" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 06:50
Bu işi derbiye bırakmayın

Ligin düğüm maçına çıkacak G.Saray'da teknik direktör Okan Buruk, işi son haftaya bırakmak istemiyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Ankara deplasmanından hem galibiyet hem de şampiyonlukla dönmenin planlarını yapıyor. Gelecek haftaki F.Bahçe derbisine 'şampiyon' sıfatıyla çıkmak isteyen Buruk bu yüzden işin bugün bitmesini söylüyor. Dün idman öncesi, oyunculara seslenen usta hoca, "Tüm emeklerimizin karşılığını almak için son bir galibiyete ihtiyacımız var. A.Gücü deplasmanında bu işi bitirelim ve derbiye şampiyon çıkalım" dedi.

İKİNCİ KEZ MUTLU SON

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ankaragücü maçını kazanmaları halinde Süper Lig'de ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşayacak. Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'de görev yapan başarılı teknik adam, 2019- 2020 sezonunda Medipol Başakşehir ile hem kulübe tarihindeki ilk şampiyonluğu kazandırdı, hem de hocalık kariyerine şampiyonluk apoletini ekledi. Akhisarspor Belediyespor ile 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan Okan Buruk, yarın istedikleri sonucu almaları halinde teknik direktörlük kariyerinde üçüncü kupayı kaldıracak.

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