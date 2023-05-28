Heyecan sardı!

A.Gücü'nü yenmesi halinde ipi göğüsleyecek G.Saray'da, Fernando Muslera ayrı bir heyecan yaşıyor. Sarıkırmızılı ekibin tarihine adını altın harflerle kazıyan Uruguaylı eldiven, 6'ncı şampiyonluğuna ulaşarak kendi rekorunu geliştirecek. 5 kez mutlu sona ulaşan 35 yaşındaki eldiven, hali hazırda en fazla şampiyon olan yabancı konumunda.

Galatasaray'a 2011'de gelen ve takımla 12. sezonunu yaşayan tecrübeli file bekçisi, 2011-2012, 2012-2013, 2014- 2015, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Süper Lig'de ipi önde göğüsleyen takımın parçası oldu. G.Saray'ın efsane yabancıları Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu gibi isimler de 4'er şampiyonlukla Muslera'nın arkasında yer alıyor.

Süper Lig tarihinde Muslera'dan fazla şampiyonluk gören yabancı bulunmuyor.