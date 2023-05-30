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Galatasaray transfere gözünü kararttı! İki dünya yıldızı birden

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen ve Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonda başarılı sonuçlar alacak bir takım kurmayı hedefleyen Galatasaray, transferde gaza bastı. Bu sezon yaptığı yıldız transferleriyle adından söz ettiren sarı-kırmızılılar, iki dünya yıldızının transferi için düğmeye bastı. İşte o isimler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 13:41
Mert Kılıç
Galatasaray transfere gözünü kararttı! İki dünya yıldızı birden

Galatasaray'da sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

Galatasaray transfere gözünü kararttı! İki dünya yıldızı birden

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde katılmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, birçok yıldız ismi renklerine bağlamıştı.

Galatasaray transfere gözünü kararttı! İki dünya yıldızı birden

Icardi, Zaniolo, Mertens, Mata, Torreira ve Oliveira gibi ünlü yıldızları takıma kazandıran Cimbom, yaz transfer dönemi için kolları sıvadı.

Galatasaray transfere gözünü kararttı! İki dünya yıldızı birden

2023/2024 sezonunda Devler Ligi'nde gruplara kalmayı hedefleyen Aslan, tıpkı bu sezon olduğu gibi yeni sezon öncesi de çok sayıda yıldız ismi takıma kazandırmayı amaçlıyor.

Galatasaray transfere gözünü kararttı! İki dünya yıldızı birden

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray transfere gözünü kararttı! İki dünya yıldızı birden

DI MARIA VE PAREDES İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Juventus forması giyen Angel Di Maria ve Serie A devinin sezon başında PSG'den kiraladığı Leandro Paredes'i transfer etmek için harekete geçtiğini yazdı.

Galatasaray transfere gözünü kararttı! İki dünya yıldızı birden

Calciomercato'da yer alan habere göre; Galatasaray, iki futbolcunun transferi için oyuncuların menajeri Lisandro Pirosanto ile masaya oturdu.

Galatasaray transfere gözünü kararttı! İki dünya yıldızı birden

Haberde sarı-kırmızılıların Di Maria ve Paredes transferlerini gerçekleştirmesinin kolay olmayacağı ancak iki yıldızın transferleri için çaba sarf edildiği kaydedildi.

Galatasaray transfere gözünü kararttı! İki dünya yıldızı birden

Angel Di Maria, bu sezon Juventus formasıyla 39 maçta forma giydi.

Galatasaray transfere gözünü kararttı! İki dünya yıldızı birden

Arjantinli yıldız, 8 gol ve 7 asistlik performansıyla 15 gole direkt katkıda bulundu.

Galatasaray transfere gözünü kararttı! İki dünya yıldızı birden

Di Maria'nın Juventus ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 35 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.

Galatasaray transfere gözünü kararttı! İki dünya yıldızı birden

Sezon başında PSG'den kiralanan Leandro Paredes ise Serie A ekibiyle 38 maçta süre aldı.

Galatasaray transfere gözünü kararttı! İki dünya yıldızı birden

Arjantinli orta saha oyuncusu, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray transfere gözünü kararttı! İki dünya yıldızı birden

Paredes'in PSG ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray transfere gözünü kararttı! İki dünya yıldızı birden

28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro.

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