Galatasaray transfere gözünü kararttı! İki dünya yıldızı birden

Galatasaray'da sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte gözler yaz transfer dönemine çevrildi.
Galatasaray'da sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte gözler yaz transfer dönemine çevrildi.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde katılmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, birçok yıldız ismi renklerine bağlamıştı.
Icardi, Zaniolo, Mertens, Mata, Torreira ve Oliveira gibi ünlü yıldızları takıma kazandıran Cimbom, yaz transfer dönemi için kolları sıvadı.
2023/2024 sezonunda Devler Ligi'nde gruplara kalmayı hedefleyen Aslan, tıpkı bu sezon olduğu gibi yeni sezon öncesi de çok sayıda yıldız ismi takıma kazandırmayı amaçlıyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
DI MARIA VE PAREDES İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI
İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Juventus forması giyen Angel Di Maria ve Serie A devinin sezon başında PSG'den kiraladığı Leandro Paredes'i transfer etmek için harekete geçtiğini yazdı.
Calciomercato'da yer alan habere göre; Galatasaray, iki futbolcunun transferi için oyuncuların menajeri Lisandro Pirosanto ile masaya oturdu.
Haberde sarı-kırmızılıların Di Maria ve Paredes transferlerini gerçekleştirmesinin kolay olmayacağı ancak iki yıldızın transferleri için çaba sarf edildiği kaydedildi.
Angel Di Maria, bu sezon Juventus formasıyla 39 maçta forma giydi.
Arjantinli yıldız, 8 gol ve 7 asistlik performansıyla 15 gole direkt katkıda bulundu.
Di Maria'nın Juventus ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 35 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.
Sezon başında PSG'den kiralanan Leandro Paredes ise Serie A ekibiyle 38 maçta süre aldı.
Arjantinli orta saha oyuncusu, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Paredes'in PSG ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro.