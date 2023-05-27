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İkinci eldiven Batuhan’ın

Gelecek sezon planlamasına başlayan G.Saray'da, Muslera'nın arkasında bekleyecek isim belli oluyor. Karagümrük'e kiralanan Batuhan Şen'in (24) geri döneceği sarı-kırmızılılarda, Okan Kocuk'a Samsunspor talip oldu. Forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak bakan 27 yaşındaki eldiven, Karadeniz ekibiyla görüşüyor. Okan giderse iyi bir sezon geçiren Batuhan Şen ikinci kaleci olacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
İkinci eldiven Batuhan’ın
Gelecek sezon planlamasına başlayan G.Saray'da, Muslera'nın arkasında bekleyecek isim belli oluyor. Karagümrük'e kiralanan Batuhan Şen'in (24) geri döneceği sarı-kırmızılılarda, Okan Kocuk'a Samsunspor talip oldu. Forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak bakan 27 yaşındaki eldiven, Karadeniz ekibiyla görüşüyor. Okan giderse iyi bir sezon geçiren Batuhan Şen ikinci kaleci olacak.
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