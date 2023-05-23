GALATASARAY HABERLERİ - Morutan'a yeni talip! Menajerinden flaş açıklama

Galatasaray, 2021 yazında Olimpiu Morutan'ı Steaua Bükreş'ten transfer etmişti.
Galatasaray, 2021 yazında Olimpiu Morutan'ı Steaua Bükreş'ten transfer etmişti.
Sarı-kırmızılılara 4.1 milyon Euro karşılığında transfer olan Rumen futbolcu sezona iyi başlasa da ilerleyen haftalarda gözden düşmüştü.
Morutan, özellikle Domenec Torrent döneminde kadroya girmekte zorlanmıştı.
Okan Buruk'un da ilk tercihleri arasında yer almayan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon başında İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'ya kiralandı.
Pisa'da yeniden çıkışa geçen Morutan, şu ana kadar 36 maçta 6 gol, 8 asistle oynadı.
İtalyan ekibinin, Rumen yıldızın bonservisini 31 Mayıs 2023 tarihine kadar 5 milyon Euro karşılığında satın alma hakkı bulunuyor.
Öte yandan Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan futbolcuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun, Steaua Bükreş'in eski futbolcusu Morutan'ı kiralamak için resmi temaslara girdiğini yazdı.
Roşu, Steaua Bükreş başkanı Gigi Becalli'nin, Morutan'ın menajeri ve aynı zamanda kuzeni olan Giovanni Becali ile görüşmelere başladığını da belirtti.
Öte yandan Giovanni Becali, söz konusu iddialarla ilgili Romanya basınına açıklamalarda bulundu.
Becali, Morutan'ın eski takımına dönmesinin mümkün olduğunu, ancak bu transferin gerçekleşmesinin sadece Galatasaray'a bağlı olduğunu söyledi.
Morutan'ın Steaua Bükreş'e kiralık olarak dönebileceğinin altını çizen Becali'nin açıklamaları şu şekilde:
"Moruțan, Galatasaray'ın futbolcusu. Onunla ne yapılacağına kulüp karar verecek."
"Konuşmak için henüz erken. Transfer piyasası Temmuz'da açılıyor."
"Morutan sadece Galatasaray'a bağlı. Hem o, hem de Cicaldau antrenman için kulübe dönecek."
"Eğer Steaua Bükreş onunla ilgileniyor olsaydı, muhtemelen kiralamak için olurdu."