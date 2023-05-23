Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Morutan'a yeni talip! Menajerinden flaş açıklama

GALATASARAY HABERLERİ - Morutan'a yeni talip! Menajerinden flaş açıklama

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan, gösterdiği performansla adeta yeniden doğdu. Pisa'nın yanı sıra Salernitana'nın da istediği futbolcuya bir talip daha çıktı. 24 yaşındaki yıldızın menajeri Giovanni Becali, futbolcuya gelen teklif ve Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 18:37
ARDA AKDENİZ
GALATASARAY HABERLERİ - Morutan'a yeni talip! Menajerinden flaş açıklama

Galatasaray, 2021 yazında Olimpiu Morutan'ı Steaua Bükreş'ten transfer etmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Morutan'a yeni talip! Menajerinden flaş açıklama

Sarı-kırmızılılara 4.1 milyon Euro karşılığında transfer olan Rumen futbolcu sezona iyi başlasa da ilerleyen haftalarda gözden düşmüştü.

GALATASARAY HABERLERİ - Morutan'a yeni talip! Menajerinden flaş açıklama

Morutan, özellikle Domenec Torrent döneminde kadroya girmekte zorlanmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Morutan'a yeni talip! Menajerinden flaş açıklama

Okan Buruk'un da ilk tercihleri arasında yer almayan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon başında İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'ya kiralandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Morutan'a yeni talip! Menajerinden flaş açıklama

Pisa'da yeniden çıkışa geçen Morutan, şu ana kadar 36 maçta 6 gol, 8 asistle oynadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Morutan'a yeni talip! Menajerinden flaş açıklama

İtalyan ekibinin, Rumen yıldızın bonservisini 31 Mayıs 2023 tarihine kadar 5 milyon Euro karşılığında satın alma hakkı bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Morutan'a yeni talip! Menajerinden flaş açıklama

Öte yandan Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan futbolcuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Morutan'a yeni talip! Menajerinden flaş açıklama

Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun, Steaua Bükreş'in eski futbolcusu Morutan'ı kiralamak için resmi temaslara girdiğini yazdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Morutan'a yeni talip! Menajerinden flaş açıklama

Roşu, Steaua Bükreş başkanı Gigi Becalli'nin, Morutan'ın menajeri ve aynı zamanda kuzeni olan Giovanni Becali ile görüşmelere başladığını da belirtti.

GALATASARAY HABERLERİ - Morutan'a yeni talip! Menajerinden flaş açıklama

Öte yandan Giovanni Becali, söz konusu iddialarla ilgili Romanya basınına açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Morutan'a yeni talip! Menajerinden flaş açıklama

Becali, Morutan'ın eski takımına dönmesinin mümkün olduğunu, ancak bu transferin gerçekleşmesinin sadece Galatasaray'a bağlı olduğunu söyledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Morutan'a yeni talip! Menajerinden flaş açıklama

Morutan'ın Steaua Bükreş'e kiralık olarak dönebileceğinin altını çizen Becali'nin açıklamaları şu şekilde:

GALATASARAY HABERLERİ - Morutan'a yeni talip! Menajerinden flaş açıklama

"Moruțan, Galatasaray'ın futbolcusu. Onunla ne yapılacağına kulüp karar verecek."

GALATASARAY HABERLERİ - Morutan'a yeni talip! Menajerinden flaş açıklama

"Konuşmak için henüz erken. Transfer piyasası Temmuz'da açılıyor."

GALATASARAY HABERLERİ - Morutan'a yeni talip! Menajerinden flaş açıklama

"Morutan sadece Galatasaray'a bağlı. Hem o, hem de Cicaldau antrenman için kulübe dönecek."

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Icardi'den "Aşkın Olayım" performansı
G.Saray'dan sürpriz orta saha hamlesi!
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
Meteoroloji'den Etna Yanardağı ve asit yağmuru açıklaması
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri Mayıs kataloğu
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Morutan'a yeni talip! Menajerinden flaş açıklama Morutan'a yeni talip! Menajerinden flaş açıklama 18:37
Bursaspor’un cezası açıklandı! Bursaspor’un cezası açıklandı! 18:19
Ayrılık gerçekleşiyor! İşte Muleka'nın yeni takımı Ayrılık gerçekleşiyor! İşte Muleka'nın yeni takımı 18:15
PFDK'dan Samet Akaydın kararı! PFDK'dan Samet Akaydın kararı! 16:57
Arsenal Saka ile uzattı! Arsenal Saka ile uzattı! 16:45
Icardi'den "Aşkın Olayım" performansı Icardi'den "Aşkın Olayım" performansı 16:39
Daha Eski
G.Saray'dan sürpriz orta saha hamlesi! G.Saray'dan sürpriz orta saha hamlesi! 16:37
İspanya'da ırkçı hakarette bulunan 3 taraftar yakalandı İspanya'da ırkçı hakarette bulunan 3 taraftar yakalandı 16:27
Yıldız isim kulübeye! İşte F.Bahçe'nin Sivas maçı 11'i Yıldız isim kulübeye! İşte F.Bahçe'nin Sivas maçı 11'i 16:21
Sivasspor finale çıkmak istiyor! Sivasspor finale çıkmak istiyor! 15:56
F.Bahçe'de Altay sevinci! F.Bahçe'de Altay sevinci! 15:52
G.Saray'da yaprak dökümü! 5 isimle yollar ayrılıyor G.Saray'da yaprak dökümü! 5 isimle yollar ayrılıyor 15:47