Rekor yenileyecek

Şampiyonluk yarışında takımına üst düzey katkı veren Muslera, son iki haftada Başakşehir ve İstanbulspor'a geçit vermedi. 2011- 2012 sezonunda, Galatasaray'da kalesini gole kapatma rekoru kıran Muslera, rekorunu tazelemek için mücadele ediyor.



Kalan 3 maça bağlı

2011-2012 sezonunda 33 maçta görev yapan Muslera, 17 maçta ağlarında gol görmedi. Uruguaylı file bekçisi, Sivasspor, Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarında kalesini gole kapatırsa rekorunu tekrarlamış olacak. Muslera'dan önce rekor 1999-2000 sezonunda 15 maçla Claudio Taffarel ve 2004-2005 sezonunda 15 maçla Faryd Mondragon'a aitti.