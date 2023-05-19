Haberler Galatasaray Rekor yenileyecek

Rekor yenileyecek

Fernando Muslera, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 30 maçın 14'ünde kalesini gole kapattı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 06:50
Rekor yenileyecek

Şampiyonluk yarışında takımına üst düzey katkı veren Muslera, son iki haftada Başakşehir ve İstanbulspor'a geçit vermedi. 2011- 2012 sezonunda, Galatasaray'da kalesini gole kapatma rekoru kıran Muslera, rekorunu tazelemek için mücadele ediyor.


Kalan 3 maça bağlı
2011-2012 sezonunda 33 maçta görev yapan Muslera, 17 maçta ağlarında gol görmedi. Uruguaylı file bekçisi, Sivasspor, Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarında kalesini gole kapatırsa rekorunu tekrarlamış olacak. Muslera'dan önce rekor 1999-2000 sezonunda 15 maçla Claudio Taffarel ve 2004-2005 sezonunda 15 maçla Faryd Mondragon'a aitti.

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