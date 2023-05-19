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Galatasaray yeni stoperini buldu! Transferi buna bağlı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de şampiyonluğa giden Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı-kırmızılılar, iyi bir teklif gelmesi durumunda takımdan ayrılması beklenen Nelsson'un alternatifini buldu. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 15:56
Galatasaray yeni stoperini buldu! Transferi buna bağlı

Süper Lig şampiyonluğuna adım adım yaklaşan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Galatasaray yeni stoperini buldu! Transferi buna bağlı

Takvim'de yer alan haberde Galatasaray'da sezon sonu ile birlikte Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Danimarkalı stoper Victor Nelson'un yerine Sarı-Kırmızılı kurmaylar alternatif isim bulmak için çalışma yapıyordu.

Galatasaray yeni stoperini buldu! Transferi buna bağlı

Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre; Galatasaray Yönetimi Serie A'da Verona forması giyen İsveçli stoper Isak Hien'e kancayı atmış durumda.

Galatasaray yeni stoperini buldu! Transferi buna bağlı

Serie A'da kümede kalma mücadelesi veren Verona'nın ligden düşmesi durumunda Isak Hien'in takımda kalmayacağı bildirildi.

Galatasaray yeni stoperini buldu! Transferi buna bağlı

Verona ile 2026 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi olmasına rağmen İtalyan kulübünün Hien'in başka bir takıma transfer olmasına izin vereceği öğrenildi.

Galatasaray yeni stoperini buldu! Transferi buna bağlı

Bunun üzerine Sarı-Kırmızılı kurmaylar Isac Hien'in menajeri ile temasa geçtiği bildirildi.

Galatasaray yeni stoperini buldu! Transferi buna bağlı

24 yaşında ve 1.91 boyunda olan Hien 5 kez İsveç Milli Takım formasını giymiş bir isim.

Galatasaray yeni stoperini buldu! Transferi buna bağlı

Hien'in piyasa değeri 6 milyon Euro civarında gösteriliyor.

Galatasaray yeni stoperini buldu! Transferi buna bağlı

Hien'in en büyük özelliği ise hava hakimiyetinin oldukça iyi olması.

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