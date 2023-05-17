Dubois dokunuşu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Medipol Başakşehir maçının 11'ine göre İstanbulspor karşısında tek değişiklik yaptı. Buruk, sarı kart cezalısı Sacha Boey'un yerine Leo Dubois'a görev verdi. Fransız sağ bek, 6 lig maçının ardından ilk 11'de forma giydi. Ligde son olarak 26. haftada deplasmanda 2-1 kaybedilen Arabam.com Konyaspor mücadelesine ilk 11'de başlayan Dubois, sonrasındaki 6 maçın 4'ünde forma giydi. Tecrübeli futbolcu, söz konusu müsabakalarda sonradan oyuna dahil olarak süre buldu.
GalatasarayTeknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Medipol Başakşehir maçının 11'ine göre İstanbulspor karşısında tek değişiklik yaptı. Buruk, sarı kart cezalısı Sacha Boey'un yerine Leo Dubois'a görev verdi. Fransız sağ bek, 6 lig maçının ardından ilk 11'de forma giydi. Ligde son olarak 26. haftada deplasmanda 2-1 kaybedilen Arabam.com Konyaspor mücadelesine ilk 11'de başlayan Dubois, sonrasındaki 6 maçın 4'ünde forma giydi. Tecrübeli futbolcu, söz konusu müsabakalarda sonradan oyuna dahil olarak süre buldu.