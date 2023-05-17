Haberler Galatasaray Dubois dokunuşu

Dubois dokunuşu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Medipol Başakşehir maçının 11'ine göre İstanbulspor karşısında tek değişiklik yaptı. Buruk, sarı kart cezalısı Sacha Boey'un yerine Leo Dubois'a görev verdi. Fransız sağ bek, 6 lig maçının ardından ilk 11'de forma giydi. Ligde son olarak 26. haftada deplasmanda 2-1 kaybedilen Arabam.com Konyaspor mücadelesine ilk 11'de başlayan Dubois, sonrasındaki 6 maçın 4'ünde forma giydi. Tecrübeli futbolcu, söz konusu müsabakalarda sonradan oyuna dahil olarak süre buldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Dubois dokunuşu
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Medipol Başakşehir maçının 11'ine göre İstanbulspor karşısında tek değişiklik yaptı. Buruk, sarı kart cezalısı Sacha Boey'un yerine Leo Dubois'a görev verdi. Fransız sağ bek, 6 lig maçının ardından ilk 11'de forma giydi. Ligde son olarak 26. haftada deplasmanda 2-1 kaybedilen Arabam.com Konyaspor mücadelesine ilk 11'de başlayan Dubois, sonrasındaki 6 maçın 4'ünde forma giydi. Tecrübeli futbolcu, söz konusu müsabakalarda sonradan oyuna dahil olarak süre buldu.
DİĞER
İbrahim Çelikkol sevgilisi Natali Yarcan ile ilk kez görüntülendi! Panik yapan sevgiliden şaşırtan tepki!
Alman FETÖ kumpasına geçit yok: Frankfurt Başkonsolosu Tunçer’den Türk gazetecilere ziyaret!
F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü
G.Saray'a İtalya şampiyonu Napoli'den dev transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Zaniolo PFDK'ya sevk edildi!
Sarri G.Saraylı yıldıza kafayı taktı!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (17 Mayıs)
STEAM İNDİRİM | Fifa 23, NBA 2K23, FM 23
Seçmen kağıdı 2. turda da geçerli olacak mı?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester City finalde! Manchester City finalde! 23:50
Zaniolo PFDK'ya sevk edildi! Zaniolo PFDK'ya sevk edildi! 22:35
Adana Demirspor İstanbul'da kazandı! Adana Demirspor İstanbul'da kazandı! 21:57
UEFA'dan skantal hata! UEFA'dan skantal hata! 20:59
Sarri G.Saraylı yıldıza kafayı taktı! Sarri G.Saraylı yıldıza kafayı taktı! 19:59
F.Bahçe derbiye hazır! F.Bahçe derbiye hazır! 19:42
Daha Eski
Leonardo Bonucci'den emeklilik kararı! Leonardo Bonucci'den emeklilik kararı! 19:05
Başakşehir'de puanlar paylaşıldı! Başakşehir'de puanlar paylaşıldı! 19:01
F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü 18:49
Manchester City - Real Madrid | CANLI Manchester City - Real Madrid | CANLI 18:08
F.Bahçe Beko'ya şok haber! F.Bahçe Beko'ya şok haber! 18:03
F. Karagümrük - Adana Demirspor | CANLI F. Karagümrük - Adana Demirspor | CANLI 17:52