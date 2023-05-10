Evinde Aslan

Bu sezon ligde Nef Stadı'ndaki tek yenilgisini 2. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında yaşayan sarı- kırmızılı takım, daha sonra rakiplerini konuk ettiği 15 maçta 13 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Sahasındaki son 15 maçta 36 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 14 gol gördü. Bu arada Başakşehir maçını 47 bin 708 biletli taraftar takip ederken sezonun en çok taraftar çeken maçlarından birisi olarak kayıtlara geçti.



SON 7 MAÇTA KAYBETMEDİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynadığı son 7 maçta mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı ekip, turuncu-lacivertli rakibiyle yaptığı bu 7 maçın 4'ünü kazanırken, 3'ünden beraberlikle ayrıldı.