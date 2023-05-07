O isimler kulübeye! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı muhtemel 11'i

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 30 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 70 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Medipol Başakşehir ise ligde oynadığı 30 maçın 15'ini kazanırken, 6'sında berabere kaldı, 9'unda mağlup oldu. 51 puanı bulunan turuncu-lacivertli ekip, 5. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 7-0 kazanmıştı.
SON İKİ MAÇTA 5 PUAN KAYBETTİ
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki son iki maçında galibiyet elde edemedi.
Bu maçlarda VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan ve Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılı takım, 5 puan kaybetti.
SAHASINDA 14 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son 14 maçta rakiplerine mağlup olmadı.
Bu sezon ligde Nef Stadı'ndaki tek yenilgisini 2. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra rakiplerini konuk ettiği 14 maçta 12 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
Sahasındaki son 14 maçta 35 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 14 gol gördü.
5 FUTBOLCU KART CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey, Sergio Oliveira ve Milot Rashica, kart görmeleri durumunda ligin 34. haftasındaki İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.
Galatasaray'ın Başakşehir ile oynayacağı kritik maç öncesi teknik direktör Okan Buruk kadroda mecburi değişime gidecek.
Genç çalıştırıcının, son 2 maçta puan kaybedilen kadronun ilk 11'inde yer alan Adekugbe ve Mertens'i kulübeye çekip, sol bekte Kazımcan, 10 numara görevinde ise Zaniolo'ya görev vermesi bekleniyor.
Beşiktaş derbisinde eleştirilen Sergio Olivera ve Lucas Toreira'yı birlikte oynatmaya devam edecek.
İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı muhtemel 11'i:
Muslera, Abdülkerim, Nelsson, Sacha Boey, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Kerem, Rashica, Zaniolo, Icardi.