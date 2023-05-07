Haberler Galatasaray O isimler kulübeye! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı muhtemel 11'i

O isimler kulübeye! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı muhtemel 11'i

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, 33. haftada sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Kritik maç öncesi kadroda değişikliklere giden sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, iki ismi kulübeye çekecek. İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 11:05
O isimler kulübeye! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı muhtemel 11'i

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

O isimler kulübeye! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı muhtemel 11'i

Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

O isimler kulübeye! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı muhtemel 11'i

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 30 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 70 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

O isimler kulübeye! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı muhtemel 11'i

Medipol Başakşehir ise ligde oynadığı 30 maçın 15'ini kazanırken, 6'sında berabere kaldı, 9'unda mağlup oldu. 51 puanı bulunan turuncu-lacivertli ekip, 5. sırada yer alıyor.

O isimler kulübeye! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı muhtemel 11'i

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 7-0 kazanmıştı.

O isimler kulübeye! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı muhtemel 11'i

SON İKİ MAÇTA 5 PUAN KAYBETTİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki son iki maçında galibiyet elde edemedi.

O isimler kulübeye! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı muhtemel 11'i

Bu maçlarda VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan ve Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılı takım, 5 puan kaybetti.

O isimler kulübeye! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı muhtemel 11'i

SAHASINDA 14 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son 14 maçta rakiplerine mağlup olmadı.

O isimler kulübeye! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı muhtemel 11'i

Bu sezon ligde Nef Stadı'ndaki tek yenilgisini 2. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra rakiplerini konuk ettiği 14 maçta 12 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

O isimler kulübeye! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı muhtemel 11'i

Sahasındaki son 14 maçta 35 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 14 gol gördü.

O isimler kulübeye! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı muhtemel 11'i

5 FUTBOLCU KART CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

O isimler kulübeye! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı muhtemel 11'i

Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey, Sergio Oliveira ve Milot Rashica, kart görmeleri durumunda ligin 34. haftasındaki İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.

O isimler kulübeye! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı muhtemel 11'i

Galatasaray'ın Başakşehir ile oynayacağı kritik maç öncesi teknik direktör Okan Buruk kadroda mecburi değişime gidecek.

O isimler kulübeye! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı muhtemel 11'i

Genç çalıştırıcının, son 2 maçta puan kaybedilen kadronun ilk 11'inde yer alan Adekugbe ve Mertens'i kulübeye çekip, sol bekte Kazımcan, 10 numara görevinde ise Zaniolo'ya görev vermesi bekleniyor.

O isimler kulübeye! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş derbisinde eleştirilen Sergio Olivera ve Lucas Toreira'yı birlikte oynatmaya devam edecek.

O isimler kulübeye! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı muhtemel 11'i

İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı muhtemel 11'i:

Muslera, Abdülkerim, Nelsson, Sacha Boey, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Kerem, Rashica, Zaniolo, Icardi.

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