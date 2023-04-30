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Galatasaray'da Sergio Oliveira özür diledi

Galatasaray’ın Portekizli orta sahası Sergio Oliveira, takımının Beşiktaş’a 3-1 yenildiği derbi maçında hayal kırıklığı yarattı. Beşiktaş’ın ikinci golünde büyük bir hata yapan Oliveira maçın ardından taraftarlardan özür diledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 21:29 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 21:30
Galatasaray'da Sergio Oliveira özür diledi

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 3-1 mağlup ettiği maçta sarı-kırmızılıların orta sahası Sergio Oliveira saç baş yoldurdu.

Oliveira, Beşiktaş'ın 58. Dakikada Amir Hadziahmetovic ile 2-1 öne geçtiği gol pozisyonunda topu kaptırıp takımının gol yemesine sebep oldu. Maç boyunca etkisiz bir performans sergileyen Portekizli yıldız, 62. Dakikada yerini Fredrik Midtsjö'ye bıraktı.

Oliveira maçın ardından yaptığı açıklamada takımından ve taraftarlardan özür diledi. 30 yaşındaki futbolcu "Ben bugün bir hata yaptım. Bunun sonucunda bir gol yedik. Kendime dikkat edeceğim, kendimi geliştirmeye çalışacağım. Takımımdan ve taraftarlardan özür dilerim." İfadelerini kullandı.

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