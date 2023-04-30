Karar verildi

Teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş karşısında sol bekte Dubois'a forma şansı vermeyi düşünüyordu. Son maçta gösterdiği performansla eleştirilerin hedefi haline gelen Adekugbe'yi kızağa çekmeyi planlayan tecrübeli teknik adam, derbide Fransız solbek Dubois'i oynatacaktı. Bu durumda yabancı oyuncu kuralı nedeniyle hücum hattında değişikliğe gidecekti. Ancak hücum hattını bozmak istemeyen Buruk, Adekugbe'nin idmanlarda performansını yükseltmesinin de etkisiyle defansın solunda değişiklik yapmama kararı aldı.