Haberler Galatasaray Beşiktaş Galatasaray derbi CANLI

Beşiktaş Galatasaray derbi CANLI

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray dev derbide karşı karşıya geliyor. Beşiktaş'ın, Galatasaray'ı konuk ettiği mücadele Süper Lig'de şampiyonluk yarışı anlamında büyük önem arz ediyor. İki takım da sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Beşiktaş - Galatasaray derbisini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 18:54 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 19:10
Beşiktaş Galatasaray derbi CANLI

Süper Lig'in 32. haftası nefes kesen bir derbiye sahne oluyor.

Beşiktaş'ın, Galatasaray'ı konuk ettiği mücadele Süper Lig'de şampiyonluk anlamında çok büyük önem taşıyor.

Karşılaşmada iki takım da mutlak 3 puan için sahada.

Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİ İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Rosier, Colley, Saiss, Masuaku, Amir, Redmond, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Aboubakar

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Galatasaray maçı saat 19:00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

SARI-KIRMIZILI TAKIM FORMDA

Süper Lig'in 31'inci haftasında Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, Fenerbahçe'nin de iç sahada İstanbulspor ile berabere kalmasının ardından puan farkını korumuştu. Süper Lig'de çıktığı son 19 maçta; 17 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, Beşiktaş derbisine moralli çıkıyor.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DEPLASMANINDA KAZANAMIYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Vodafone Park'ta henüz galibiyetle tanışamadı. 2016 yılında açılan Vodafone Park'ta Beşiktaş ile 6 kez karşı karşıya gelen Galatasaray, bu maçların 5'inde sahadan mağlup ayrıldı. 1 maçta sahadan beraberlikle ayrılan Galatasaray'da Okan Buruk ve öğrencileri derbiyi kazanarak Beşiktaş deplasmanındaki şansızlığını da kırmayı hedefliyor.

EN GOLCÜ OYUNCU CENK TOSUN

Kara Kartal, Süper Lig'de rakip fileleri 57 defa havalandırarak bu alanda Fenerbahçe, Galatasaray, Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor'dan sonra 5. sırada yer alıyor. Beşiktaş'ın en golcü ismi ise Şenol Güneş'in takımın başına geçmesi ile daha çok forma şansı bulan Cenk Tosun oldu. Tecrübeli futbolcu, 27 maçta, 12 gol attı ve aynı zamanda Ümraniyespor'un santrforu Umut Nayir ile birlikte ligin en golcü Türk futbolcusu konumunda yer alıyor. Milli futbolcunun Süper Lig'de en çok rakip olduğu takım da Galatasaray. Cenk Tosun bu zamana kadar sarı-kırmızılılara 17 kez rakip olurken bu maçların 12'sinde 11'de sahaya çıktı ve 12 kez Galatasaray filelerini havalandırmayı başardı.

DİĞER
Son dakika haberleri: Tarihi derbi için karar verildi! Şenol Güneş ve Okan Buruk'tan sürpriz tercihler...
TEKNOFEST'te tarihi anlar! Bayraktar KIZILELMA ve SOLOTÜRK birlikte uçtu
G.Saray'a transfer şoku! İngilizler...
G.Saray'a bir dünya yıldızı daha! Herkes bunu konuşacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Buruk: Rashica'yı oynatma sebebim...
Yunus Akgün: Çok güzel bir atmosfer var
Eski kimlikle oy kullanılır mı 2023?
1 Mayıs okullar tatil mi, resmi tatil mi?
AÖL 2. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı 2023
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Celtic derbide Rangers'ı yenerek finale yükseldi! Celtic derbide Rangers'ı yenerek finale yükseldi! 19:19
Bayern Münih yeniden liderliği aldı Bayern Münih yeniden liderliği aldı 18:42
Redmond'a taraftardan pankartlı destek! Redmond'a taraftardan pankartlı destek! 18:31
Yunus Akgün: Çok güzel bir atmosfer var Yunus Akgün: Çok güzel bir atmosfer var 18:28
Umut Meraş: Takım bana düğün hediyesi verecek Umut Meraş: Takım bana düğün hediyesi verecek 18:22
ManU tek attı 3 aldı! ManU tek attı 3 aldı! 18:16
Daha Eski
Manchester City hata yapmadı! Manchester City hata yapmadı! 18:10
Bandırma kaçtı Altınordu yakaladı! Bandırma kaçtı Altınordu yakaladı! 18:10
Boluspor ile Altay yenişemedi Boluspor ile Altay yenişemedi 15:38
F1 Azerbaycan GP'sinin kazananı belli oldu F1 Azerbaycan GP'sinin kazananı belli oldu 15:44
VakıfBank - F.Bahçe Opet | CANLI İZLE VakıfBank - F.Bahçe Opet | CANLI İZLE 15:58
G.Saray'ın eski yıldızlarından derbi mesajı G.Saray'ın eski yıldızlarından derbi mesajı 16:07