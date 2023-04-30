Beşiktaş Galatasaray derbi CANLI

Süper Lig'in 32. haftası nefes kesen bir derbiye sahne oluyor.

Beşiktaş'ın, Galatasaray'ı konuk ettiği mücadele Süper Lig'de şampiyonluk anlamında çok büyük önem taşıyor.

Karşılaşmada iki takım da mutlak 3 puan için sahada.

Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİ İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Rosier, Colley, Saiss, Masuaku, Amir, Redmond, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Aboubakar

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Galatasaray maçı saat 19:00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

SARI-KIRMIZILI TAKIM FORMDA

Süper Lig'in 31'inci haftasında Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, Fenerbahçe'nin de iç sahada İstanbulspor ile berabere kalmasının ardından puan farkını korumuştu. Süper Lig'de çıktığı son 19 maçta; 17 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, Beşiktaş derbisine moralli çıkıyor.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DEPLASMANINDA KAZANAMIYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Vodafone Park'ta henüz galibiyetle tanışamadı. 2016 yılında açılan Vodafone Park'ta Beşiktaş ile 6 kez karşı karşıya gelen Galatasaray, bu maçların 5'inde sahadan mağlup ayrıldı. 1 maçta sahadan beraberlikle ayrılan Galatasaray'da Okan Buruk ve öğrencileri derbiyi kazanarak Beşiktaş deplasmanındaki şansızlığını da kırmayı hedefliyor.

EN GOLCÜ OYUNCU CENK TOSUN

Kara Kartal, Süper Lig'de rakip fileleri 57 defa havalandırarak bu alanda Fenerbahçe, Galatasaray, Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor'dan sonra 5. sırada yer alıyor. Beşiktaş'ın en golcü ismi ise Şenol Güneş'in takımın başına geçmesi ile daha çok forma şansı bulan Cenk Tosun oldu. Tecrübeli futbolcu, 27 maçta, 12 gol attı ve aynı zamanda Ümraniyespor'un santrforu Umut Nayir ile birlikte ligin en golcü Türk futbolcusu konumunda yer alıyor. Milli futbolcunun Süper Lig'de en çok rakip olduğu takım da Galatasaray. Cenk Tosun bu zamana kadar sarı-kırmızılılara 17 kez rakip olurken bu maçların 12'sinde 11'de sahaya çıktı ve 12 kez Galatasaray filelerini havalandırmayı başardı.