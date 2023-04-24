Fatih Terim hastanede | SON DAKİKA

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane ismi, teknik direktör Fatih Terim'in hastanede yattığı haberleri sporseverleri endişelendirmişti.

Edinilen bilgilere göre 69 yaşıdaki tecrübeli teknik adamın Fulya'da özel bir hastanede burun ameliyatı geçirdiği ve durumunun iyi olduğu bildirildi.

Türk futboluna damga vurmuş isimlerden olan Fatih Terim, 4 Eylül 1953 yılında Adana'da dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerinde Adana Demirspor ve Galatasaray formaları giydi. Teknik direktörlük kariyerine Ankaragücü'nde başlayan usta çalıştırıcı; Türkiye U21, A Milli Futbol Takımı, Milan, Fiorentina ve Galatasaray'da görev aldı. Son olarak sarı-kırmızılı takımı çalıştıran deneyimli hoca, 10 Ocak 2022'de bu görevinden ayrılmıştı.