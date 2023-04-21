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Firmino'da Galatasaray'a iki dünya devi rakip oldu!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, yeni sezonda da iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılıların listesinde yer aldığı ifade edilen Brezilyalı futbolcu Roberto Firmino'ya ise iki dünya devi talip oldu. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2023 Cuma 15:46
Firmino'da Galatasaray'a iki dünya devi rakip oldu!

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Firmino'da Galatasaray'a iki dünya devi rakip oldu!

Sarı kırmızılılar gelecek sezon için golcü arayışına geçmişti.

Firmino'da Galatasaray'a iki dünya devi rakip oldu!

Cimbom, Mauro Icardi transferindeki belirsizlik nedeniyle birçok isimle temasa geçmişti.

Firmino'da Galatasaray'a iki dünya devi rakip oldu!

Bu doğrultuda yönetim, Liverpool forması giyen Roberto Firmino'yu gündemine almıştı.

Firmino'da Galatasaray'a iki dünya devi rakip oldu!

Galatasaray'ın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Brezilyalı golcü için devreye girdiği ifade edilmişti.

Firmino'da Galatasaray'a iki dünya devi rakip oldu!

Ancak transferde flaş bir gelişme yaşandı.

Firmino'da Galatasaray'a iki dünya devi rakip oldu!

Sarı kırmızılılara Firmino transferinde şok bir haber geldi.

Firmino'da Galatasaray'a iki dünya devi rakip oldu!

Konuyla ilgili gelişmeyi İngiliz basını duyurdu.

Firmino'da Galatasaray'a iki dünya devi rakip oldu!

Ada basınında yer alan bilgiye göre Aslan'a, Firmino transferinde dev bir takım rakip oldu.

Firmino'da Galatasaray'a iki dünya devi rakip oldu!

İşte detaylar...

Firmino'da Galatasaray'a iki dünya devi rakip oldu!

aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Footballinsider247'den aktardığı gelişmeye göre Barcelona, 31 yaşındaki forvet için harekete geçti.

Firmino'da Galatasaray'a iki dünya devi rakip oldu!

Barça'nın Firmino'ya çok yüksek bir teklif yaptığı haberde yer aldı.

Firmino'da Galatasaray'a iki dünya devi rakip oldu!

Öte yandan Real Madrid'in de başarılı futbolcuya karlı bir anlaşma teklif ettiği kaydedildi.

Firmino'da Galatasaray'a iki dünya devi rakip oldu!

Bunun yanı sıra Firmino'nun gideceği takımla ilgili henüz bir karara varmadığı ifade edildi.

Firmino'da Galatasaray'a iki dünya devi rakip oldu!

Ancak Sambacı yıldızın Liverpool'dan kesin olarak ayrılacağı bildirildi.

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