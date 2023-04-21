Firmino'da Galatasaray'a iki dünya devi rakip oldu!

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılılar gelecek sezon için golcü arayışına geçmişti.
Cimbom, Mauro Icardi transferindeki belirsizlik nedeniyle birçok isimle temasa geçmişti.
Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılılar gelecek sezon için golcü arayışına geçmişti.
Cimbom, Mauro Icardi transferindeki belirsizlik nedeniyle birçok isimle temasa geçmişti.
Bu doğrultuda yönetim, Liverpool forması giyen Roberto Firmino'yu gündemine almıştı.
Galatasaray'ın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Brezilyalı golcü için devreye girdiği ifade edilmişti.
Ancak transferde flaş bir gelişme yaşandı.
Sarı kırmızılılara Firmino transferinde şok bir haber geldi.
Konuyla ilgili gelişmeyi İngiliz basını duyurdu.
Ada basınında yer alan bilgiye göre Aslan'a, Firmino transferinde dev bir takım rakip oldu.
İşte detaylar...
aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Footballinsider247'den aktardığı gelişmeye göre Barcelona, 31 yaşındaki forvet için harekete geçti.
Barça'nın Firmino'ya çok yüksek bir teklif yaptığı haberde yer aldı.
Öte yandan Real Madrid'in de başarılı futbolcuya karlı bir anlaşma teklif ettiği kaydedildi.
Bunun yanı sıra Firmino'nun gideceği takımla ilgili henüz bir karara varmadığı ifade edildi.
Ancak Sambacı yıldızın Liverpool'dan kesin olarak ayrılacağı bildirildi.
Roberto Firmino bu sezon Liverpool'da 33 maça çıktı.
Firmino bu karşılaşmalarda 11 gol attı.
Ayrıca 5 de asist yaptı.
1.81 boyundaki oyuncu kariyerinde Hoffenheim, Tombense ve Figueirense FC gibi takımlarda forma giymişti.
Firmino'nun güncel piyasa değeri ise 22 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.