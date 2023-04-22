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Süper Lig şampiyonu %92 belli! İşte o istatistik

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 30 haftalık bölümünün ardından şampiyonluk yarışı kıyasıya şekilde ediyor. Şampiyonluk mücadelesinde bu bağlamda dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Spor haberi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Süper Lig şampiyonu %92 belli! İşte o istatistik

Süper Lig'de artık son 8 haftaya girerken zirvede müthiş yarış devam ediyor. Çok uzun süredir ligin zirvesinde yer alan Galatasaray 69 puanla liderlik koltuğunda otururken, Fenerbahçe 6 puan geriden takibini sürdürüyor. Cimbom son 2 haftada tam 10 gol atarak rakiplerini yendi ve tüm dikkatleri üzerine çekti.

Süper Lig şampiyonu %92 belli! İşte o istatistik

HERKES AYNI SORUYU SORUYOR

Kanarya ise Ankaragücü ve Başakşehir karşısında mucizevi geri dönüşlere imza atarak yarışa tutundu. Tüm Türkiye sezon sonunda bu müthiş yarıştan kimin galip ayrılacağını soruyor.


Süper Lig şampiyonu %92 belli! İşte o istatistik

Süper Lig'in 64 yıllık tarihini araştıran Takvim'in derlediği haberde bu soruya rakamlar üzerinden yanıt buldu. Galatasaray lig tarihinde 15 kez, bitime 8 hafta kala zirvede yer aldı. Ve Sarı-Kırmızılılar bu sezonların 14'ünde, yani yüzde 92'sinde şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Cimbom yalnızca 1985-86 sezonunda son 8 haftaya lider girmesine rağmen şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırmıştı.

Süper Lig şampiyonu %92 belli! İşte o istatistik

SON OLARAK 2013'TE BAŞARDI

Galatasaray son olarak 2012-13 sezonunda 27. haftaya Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider olarak başlamış ve ardından şampiyonluk kupasını havaya kaldırmıştı.

Süper Lig şampiyonu %92 belli! İşte o istatistik

Aslan bu sezonun dışında 2011-12, 2001-02, 1999-2000, 1998-99, 1996- 97, 1993-94, 1972-73, 1971-72, 1970- 71, 1968-69, 1962-63 ve 1961-62 sezonlarında benzer senaryoları yaşayarak şampiyon olmuştu. Tarihin tekerrür edip etmeyeceği merakla bekleniyor.

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